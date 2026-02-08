Uber enfrenta demanda millonaria por agresión sexual de un conductor

Este fin de semana, un jurado federal en Estados Unidos ordenó a Uber pagar 8.5 millones de dólares a una pasajera que denunció haber sido víctima de agresión sexual durante un viaje solicitado en la app, en Arizona.

Aunque el monto es bastante alto en términos económicos, la lectura para muchos usuarios pesa mucho más, pues el costo reputacional puede perseguir a la empresa por años, poniendo en duda una promesa que ha sido de sus principales cartas de presentación, la de “viajes seguros”.

A US jury ordered Uber to pay $8.5 million after finding it liable in a lawsuit brought by a woman who said she was sexually assaulted by a driver when she was 19, a verdict that could influence thousands of similar cases against the ride-hailing company https://t.co/E42nf0jAY1 — Reuters Business (@ReutersBiz) February 6, 2026

De acuerdo con el caso presentado en un tribunal federal de Phoenix, la demandante Jaylynn Dean, residente de Oklahoma , relató que en noviembre de 2023 fue violada por un conductor de Uber cuando regresaba a su hotel en Tempe, Arizona, después de haber consumido alcohol. En su testimonio, sostuvo que se encontraba en un estado de ebriedad que le impedía otorgar consentimiento, un elemento que fue clave en el juicio.

El jurado debatió varios días y determinó que Uber tenía responsabilidad en al menos uno de los cargos. Pese a que la parte demandante solicitaba una cifra mayor, finalmente se terminó dictaminando que la empresa debía entregar casi nueve millones de dólares.

Cuáles son las sanciones para Uber y para el involucrado

Durante el proceso judicial, los abogados de Dean alegaron que Uber se promocionaba como una opción segura, especialmente para mujeres que habían bebido y necesitaban un traslado nocturno, y que fallaron exactamente en esa premisa.

También argumentaron que la compañía no verificó de forma adecuada los antecedentes del conductor, ni en Estados Unidos ni en su país de origen, lo que abrió la puerta a que los usuarios sintieran dudas sobre los filtros de seguridad.

La defensa, por su parte, sostuvo que Uber no debía ser considerada responsable porque los conductores operaban como contratistas independientes y no como empleados de la empresa. Además, subrayó que la relación fue consensuada, aunque el propio conductor reconoció que la pasajera estaba demasiado intoxicada para dar consentimiento.

En cualquier caso, tras el incidente, la empresa desactivó al conductor por violar sus normas que prohíben cualquier contacto sexual durante un viaje.

El duro golpe reputacional para Uber

Los 8.5 millones de dólares pueden ser un golpe manejable para una compañía del tamaño de Uber, que reportó ingresos anuales de 52.02 mil millones de dólares y una ganancia neta anual de 10.05 mil millones en 2025, según un reporte financiero citado por AlphaStreet .

El problema real no termina en pagar la multa, más bien todo arranca allí para Uber. El veredicto puede convertirse en un recordatorio permanente de riesgo para los usuarios. El propio reporte sobre el caso advierte que la empresa enfrenta miles de demandas similares en distintos estados, mencionando más de 500 acciones en California y más de 3.000 casos consolidados en tribunales federales relacionados con presuntas agresiones sexuales cometidas por conductores de la plataforma. Esa acumulación de denuncias es la que puede afectar gravemente la reputación, aun cuando es la empresa de servicio de transporte más grande en Estados Unidos.