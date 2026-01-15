Las consecuencias del “exceso” de amor en la crianza y cómo evitarlas
Criar hijos no es cosa sencilla pues se deben desarrollar conductas y habilidades para que sean capaces de cuidarse y explorar el mundo con seguridad.
La crianza de los hijos es un proceso en el que se les enseña cómo explorar el mundo sin correr peligro y a saber cómo conducirse ante situaciones que puedan dañar su integridad y uno de los estilos de crianza es la sobreprotección parental que puede generar secuelas "imborrables".
La sobreprotección parental o el "exceso" de amor en la crianza
De acuerdo con una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la crianza es importante que los hijos aprendan a desarrollar conductas de protección , cuidar su integridad y establecer relaciones afectivas, amorosas y cordiales.
Sin embargo, muchos padres terminan teniendo un control excesivo sobre la vida de sus hijos limitando su autonomía, independencia y se convierten en figuras de apego para los menores.
La doctora Mariana Gutiérrez de la Facultad de Psicología de la UNAM señala que los padres están preocupados y tienen miedo de que algo le pase a sus hijos que empiezan a sobreprotegerlos para que no se equivoquen y mejor lo hacen todo ellos.
Algunos padres sobreprotectores creen que ese estilo de crianza permite que los hijos no experimenten sentimientos de frustración, enojo, miedo o limitaciones; sin embargo, es todo lo contrario, pues no permitirles que vivan todas esas emociones y exploren el mundo les puede generar más miedo.
Conductas de padres sobreprotectores e impactos en los hijos
Los hiperpadres o padres helicópteros siempre están alrededor del hijo y tienen las siguientes conductas:
- Evitan establecer límites y consecuencias por sobrepasarlos
- Impiden que sus hijos vivan cualquier situación desagradable o difícil
- Le resuelven los problemas a sus hijos
- Responden inmediatamente a las demandas y exigencias de los hijos
- Se sienten culpables cuando no ayudan a sus hijos a resolver sus dificultades
Esta situación provoca en los hijos:
- Falta de autonomía
- Viven con miedo
- Baja autoestima
- Gran necesidad de aprobación
- Buscan huir de los problemas
- Poca motivación
- Falta de empatía
- Altos niveles de estrés
- Conductas antisociales
¿Cómo prevenirla?
Si los padres quieren evitar este tipo de situación deben tomar en cuenta lo siguiente:
- No concentrarse en el estrés y ansiedad
- Prestar atención a los hijos e identificar qué necesitan
- Observarse a uno mismo e identificar si hay exceso de ansiedad y pedir ayuda profesional
- Escuchar el entorno
- Detenerse y pensar
- Dejar que los hijos exploren y evalúan por si mismos los riesgos y oportunidades
