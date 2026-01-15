inklusion.png Sitio accesible
Las consecuencias del “exceso” de amor en la crianza y cómo evitarlas

Criar hijos no es cosa sencilla pues se deben desarrollar conductas y habilidades para que sean capaces de cuidarse y explorar el mundo con seguridad.

Sobreproteger a tus hijos podría dejarle secuelas imborrables
Secuelas por sobreproteger a tus hijos|Getty Images
Escrito por:  Redacción adn Noticias

La crianza de los hijos es un proceso en el que se les enseña cómo explorar el mundo sin correr peligro y a saber cómo conducirse ante situaciones que puedan dañar su integridad y uno de los estilos de crianza es la sobreprotección parental que puede generar secuelas "imborrables".

La sobreprotección parental o el "exceso" de amor en la crianza

De acuerdo con una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la crianza es importante que los hijos aprendan a desarrollar conductas de protección , cuidar su integridad y establecer relaciones afectivas, amorosas y cordiales.

Sin embargo, muchos padres terminan teniendo un control excesivo sobre la vida de sus hijos limitando su autonomía, independencia y se convierten en figuras de apego para los menores.

La doctora Mariana Gutiérrez de la Facultad de Psicología de la UNAM señala que los padres están preocupados y tienen miedo de que algo le pase a sus hijos que empiezan a sobreprotegerlos para que no se equivoquen y mejor lo hacen todo ellos.

Algunos padres sobreprotectores creen que ese estilo de crianza permite que los hijos no experimenten sentimientos de frustración, enojo, miedo o limitaciones; sin embargo, es todo lo contrario, pues no permitirles que vivan todas esas emociones y exploren el mundo les puede generar más miedo.

Conductas de padres sobreprotectores e impactos en los hijos

Los hiperpadres o padres helicópteros siempre están alrededor del hijo y tienen las siguientes conductas:

  • Evitan establecer límites y consecuencias por sobrepasarlos
  • Impiden que sus hijos vivan cualquier situación desagradable o difícil
  • Le resuelven los problemas a sus hijos
  • Responden inmediatamente a las demandas y exigencias de los hijos
  • Se sienten culpables cuando no ayudan a sus hijos a resolver sus dificultades

Esta situación provoca en los hijos:

  • Falta de autonomía
  • Viven con miedo
  • Baja autoestima
  • Gran necesidad de aprobación
  • Buscan huir de los problemas
  • Poca motivación
  • Falta de empatía
  • Altos niveles de estrés
  • Conductas antisociales

¿Cómo prevenirla?

Si los padres quieren evitar este tipo de situación deben tomar en cuenta lo siguiente:

  • No concentrarse en el estrés y ansiedad
  • Prestar atención a los hijos e identificar qué necesitan
  • Observarse a uno mismo e identificar si hay exceso de ansiedad y pedir ayuda profesional
  • Escuchar el entorno
  • Detenerse y pensar
  • Dejar que los hijos exploren y evalúan por si mismos los riesgos y oportunidades

