Las consecuencias del “exceso” de amor en la crianza y cómo evitarlas

La crianza de los hijos es un proceso en el que se les enseña cómo explorar el mundo sin correr peligro y a saber cómo conducirse ante situaciones que puedan dañar su integridad y uno de los estilos de crianza es la sobreprotección parental que puede generar secuelas "imborrables".

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La sobreprotección parental o el "exceso" de amor en la crianza

De acuerdo con una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la crianza es importante que los hijos aprendan a desarrollar conductas de protección , cuidar su integridad y establecer relaciones afectivas, amorosas y cordiales.

Sin embargo, muchos padres terminan teniendo un control excesivo sobre la vida de sus hijos limitando su autonomía, independencia y se convierten en figuras de apego para los menores.

La doctora Mariana Gutiérrez de la Facultad de Psicología de la UNAM señala que los padres están preocupados y tienen miedo de que algo le pase a sus hijos que empiezan a sobreprotegerlos para que no se equivoquen y mejor lo hacen todo ellos.

Algunos padres sobreprotectores creen que ese estilo de crianza permite que los hijos no experimenten sentimientos de frustración, enojo, miedo o limitaciones; sin embargo, es todo lo contrario, pues no permitirles que vivan todas esas emociones y exploren el mundo les puede generar más miedo.

Conductas de padres sobreprotectores e impactos en los hijos

Los hiperpadres o padres helicópteros siempre están alrededor del hijo y tienen las siguientes conductas:



Evitan establecer límites y consecuencias por sobrepasarlos

Impiden que sus hijos vivan cualquier situación desagradable o difícil

Le resuelven los problemas a sus hijos

Responden inmediatamente a las demandas y exigencias de los hijos

Se sienten culpables cuando no ayudan a sus hijos a resolver sus dificultades

Esta situación provoca en los hijos:

Falta de autonomía

Viven con miedo

Baja autoestima

Gran necesidad de aprobación

Buscan huir de los problemas

Poca motivación

Falta de empatía

Altos niveles de estrés

Conductas antisociales



¿Cómo prevenirla?

Si los padres quieren evitar este tipo de situación deben tomar en cuenta lo siguiente:



No concentrarse en el estrés y ansiedad

Prestar atención a los hijos e identificar qué necesitan

Observarse a uno mismo e identificar si hay exceso de ansiedad y pedir ayuda profesional

Escuchar el entorno

Detenerse y pensar

Dejar que los hijos exploren y evalúan por si mismos los riesgos y oportunidades

La sobreprotección parental puede generar conductas antisociales y falta de empatía en los menores.

Los "padres helicóptero" limitan la autonomía de sus hijos al resolverles cada problema.

Te contamos más: https://t.co/7aW4tVsR6V#UNAMirada a la Ciencia en @laprensaoem pic.twitter.com/KPTuiUodoS — Ciencia UNAM (@Ciencia_UNAM) January 13, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.