Chocolate Ibarra cumple 100 años: un siglo de tradición, cacao y sabor mexicano

“Cuatro ingredientes, un sabor legendario”: Así celebra Chocolate Ibarra su centenario.

Los orígenes de un clásico: Todo comenzó cuando Don Camilo Gómez Ibarra y María Ruiz elaboraban chocolate “de mesa” en casa para familia y amigos. Ese pequeño gesto pronto cobró vida propia. En 1925 decidieron comercializar su receta, manteniendo el principio de simplicidad: solo cuatro ingredientes —cacao, azúcar, canela y lecitina de soya— sin aditivos innecesarios.

En la década de 1930, la marca ya producía en maquinaria industrial para satisfacer la creciente demanda en Jalisco. Y en 1945 dio su primer gran salto internacional: exportó a Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los primeros chocolates mexicanos en cruzar fronteras.

¿Qué mantiene vivo a Chocolate Ibarra tras 100 años?

Receta simple, sabor auténtico: Las tabletas siguen elaborándose con los mismos cuatro ingredientes naturales. Nada artificial, nada superfluo.

Identidad mexicana: Chocolate Ibarra no nació en laboratorios sofisticados, sino en la tradición mexicana. Con el paso del tiempo la marca expandió su portafolio —más allá del chocolate de mesa— con bebidas listas, modificadores de leche, productos para repostería, versiones premium e incluso líneas con perfil más saludable. Cuentan con presencia nacional e internacional y sus productos llegan a todo México y exportan a Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

El legado familiar que trasciende generaciones

Actualmente, la cuarta generación de la familia Ibarra lidera la empresa. A pesar de la competencia global —grandes multimarcas, tendencias de mercado y cambios de consumo—, han logrado mantenerse fieles a sus raíces. Como ellos mismos lo han dicho, su misión no es solo vender chocolate, sino preservar una tradición que ha sido parte de millones de hogares por décadas.

Esta resiliencia los distingue: En tiempos de globalización, han demostrado que lo artesanal, lo local y lo tradicional aún tiene cabida si va acompañado de calidad, consistencia e identidad.

Este 2025, una celebración con sabor y compromiso

En este año de festejo, Chocolate Ibarra no solo conmemora su historia, sino que afirma su compromiso de seguir ofreciendo “chocolate genuino” con ingredientes naturales, producido en México, conocido y querido por más de un siglo.

Porque, aunque cambien las modas, los sabores del pasado siguen atesorados en cada taza caliente. Y en esa coherencia, radica la fuerza de un legado que sigue vigente.

