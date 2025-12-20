Departamento de Justicia anuncia que en las próximas semanas publicará todos los documentos del caso Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a publicar miles de documentos e imágenes relacionados con el fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein , en cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso que obliga a divulgar los archivos de este polémico caso.

More pictures of Jeffrey Epstein with young children have been released by the DOJ.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/XcW1R6SrpY — AF Post (@AFpost) December 19, 2025

La liberación de material incluye expedientes de investigaciones federales, reportes policiales y registros vinculados a la extensa red de contactos del financiero, que murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras enfrentaba cargos por tráfico sexual de menores.

Entre los materiales difundidos hay miles de fotografías, registros de viajes, documentos del FBI y otros archivos que detallan años de pesquisas sobre el círculo de poder que rodeaba a Epstein. Las autoridades explicaron que algunos documentos aparecen fuertemente redactados, con partes completas en negro, para proteger la identidad de víctimas, testigos y ciertos aspectos sensibles de las investigaciones que aún podrían tener implicaciones legales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Publicación por etapas de los documentos del caso Epstein

Pese a la magnitud del primer paquete de información, el propio Departamento de Justicia reconoció que la divulgación de este viernes es incompleta y que todavía conserva una enorme cantidad de archivos pendientes de publicación. El vicefiscal general Todd Blanche adelantó que la agencia planea liberar “cientos de miles” de documentos adicionales en las próximas semanas, en diferentes lotes y formatos digitales.

Blanche explicó que el volumen total supera los cientos de miles de archivos y más de 300 gigabytes de información, lo que hace necesario un calendario de publicación escalonado para organizar, digitalizar y revisar cada documento antes de ponerlo a disposición del público. De acuerdo con el funcionario, en esos futuros paquetes se incluirán más fotografías, grabaciones, actas de un gran jurado y materiales internos de la Fiscalía General relacionados con las causas abiertas contra Epstein y sus presuntos cómplices.

Una ley que exige transparencia

La difusión de los archivos se da tras la entrada en vigor de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein , una norma bipartidista aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Donald Trump, que ordena al Departamento de Justicia divulgar casi todo el acervo documental antes del 19 de diciembre. Esta ley crea una excepción específica a las reglas de confidencialidad que normalmente protegen los procedimientos del gran jurado y ciertos materiales de investigación, abriendo la puerta a que se conozcan detalles inéditos del caso.

Gracias a esa legislación, jueces federales en diferentes jurisdicciones han autorizado la desclasificación de transcripciones del gran jurado, expedientes sellados y documentos que antes estaban bajo estrictas órdenes de secreto. El objetivo declarado de los impulsores de la ley es arrojar más luz sobre cómo actuaron Epstein y sus redes de apoyo, pero también sobre la respuesta de las autoridades a lo largo de los años, incluidas decisiones judiciales cuestionadas.

Aunque el gobierno ha cumplido con la liberación inicial de miles de documentos, algunos legisladores demócratas ya han expresado preocupación por el grado de redacción presente en varios archivos y por el hecho de que todavía falte una parte sustancial del material. Esos congresistas no descartan promover acciones adicionales para garantizar que el Departamento de Justicia respete por completo el espíritu de transparencia que inspiró la nueva legislación, especialmente en lo referente a la revelación de nombres y responsabilidades.

Mientras los periodistas, abogados y organizaciones de víctimas comienzan a revisar esta enorme cantidad de información, la expectativa crece en torno a lo que podrían revelar los próximos lotes de archivos que el Departamento de Justicia ha prometido publicar en las siguientes semanas. Para muchos observadores, los documentos ya divulgados representan apenas el primer capítulo de una historia que todavía podría sacudir a figuras influyentes del mundo político, financiero y social en Estados Unidos y otros países.

¿Qué contienen los archivos publicados del caso Epstein?

Los archivos publicados incluyen fotografías de varias figuras públicas como Bill Clinton y Michael Jackson en entornos vinculados a Epstein, así como imágenes de sus propiedades, registros de llamadas, listados de vuelos y materiales de investigaciones estatales y federales. Muchos de estos elementos ya habían sido mencionados en filtraciones o procesos judiciales anteriores, pero ahora se presentan de forma más sistemática, con nueva documentación que permite reconstruir con mayor detalle la actividad del financiero.

Además, en el paquete figuran documentos que describen denuncias de víctimas, memorandos internos de fiscales y reportes de agentes que trabajaron en la recolección de pruebas, aunque en varios casos los nombres de las personas afectadas fueron eliminados para proteger su privacidad. Analistas legales indican que el material podría ser utilizado para reexaminar posibles omisiones o negligencias en investigaciones pasadas y para presionar por nuevas acciones contra quienes habrían colaborado con la red de explotación sexual de Epstein.