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Artesanas mexicanas tejen cielo mundialista en Jalisco; opina Óscar Hernández

Al menos 250 mujeres mexicanas tejieron un “cielo mundialista” en Etzatlán, Jalisco; las artesanas hicieron a mano las banderas de las selecciones del torneo.

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Por: Yael Toribio