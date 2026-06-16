Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Tras cuatro horas, reabren parcialmente Periférico Norte
/Opinión/Video

Las acciones que se necesitan contra la basura, opina Leonardo Curzio

Para Leonardo Curzio, es importante sensibilizar sobre la cantidad de basura que se tira en la CDMX.

Metadatos del artículo

Por: Leonardo Curzio