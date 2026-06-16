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Las acciones que se necesitan contra la basura, opina Leonardo Curzio
Para Leonardo Curzio, es importante sensibilizar sobre la cantidad de basura que se tira en la CDMX.
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Publicado
16/06/2026
🕐
20:15
Por:
Leonardo Curzio
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