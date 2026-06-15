El triunfo del PRI en Coahuila

El punto central es la contundente victoria del PRI en Coahuila, donde obtuvo los 16 distritos electorales locales en disputa, logrando lo que tradicionalmente se conoce como un “carro completo”.

Moreira destaca que este resultado tiene un valor especial porque se consiguió sin una alianza con el PAN, partido que en los últimos meses había manifestado su intención de competir por separado y había cuestionado la conveniencia de mantener acuerdos con el PRI. Además, señala que la elección registró una participación ciudadana superior al 52%, una cifra elevada para una jornada electoral enfocada únicamente en la renovación del Congreso local.

Según el legislador priista, varios factores explican el triunfo de su partido. En primer lugar, considera que existe un desgaste nacional de Morena derivado de los resultados de su gobierno. En contraste, asegura que la administración estatal encabezada por Manolo Jiménez ha obtenido buenos indicadores en materia de seguridad, crecimiento económico, empleo formal y educación, lo que generó confianza entre los electores. También atribuye parte del éxito al trabajo de la dirigencia nacional del PRI, encabezada por Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, quienes, afirma, han logrado reposicionar al partido como una oposición sólida frente al oficialismo.

Se aborda también la situación particular del norte del país. Moreira sostiene que los ciudadanos de Coahuila observan con preocupación los problemas de inseguridad y violencia que afectan a entidades vecinas como Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y Michoacán. Desde su perspectiva, el temor a que esos fenómenos se extiendan a Coahuila influyó en la decisión de respaldar a la llamada “Alianza por la Seguridad”, integrada por el PRI y el partido local Unidad Democrática de Coahuila.

Otro aspecto que menciona es la percepción de abandono por parte del gobierno federal hacia los estados del norte. El diputado argumenta que entidades como Coahuila contribuyen significativamente a la economía nacional, pero reciben un retorno insuficiente en infraestructura, hospitales, carreteras, energía, agua y condiciones para atraer inversión. En su opinión, esta situación ha provocado que muchos ciudadanos consideren que Morena se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo de estas regiones.

Uno de los temas más importantes de la conversación es el llamado a construir una gran alianza opositora rumbo a las elecciones de 2027, cuando estarán en juego 17 gubernaturas. Moreira afirma que la reciente victoria en Coahuila demuestra que es posible derrotar a Morena y por ello invita no solo al PAN, sino también a Movimiento Ciudadano y a partidos locales, a conformar un frente común. Argumenta que la competencia electoral ya no debe entenderse únicamente como una disputa entre partidos políticos, sino como una confrontación contra lo que describe como un “régimen” que ha concentrado poder en diversas instituciones del Estado.

El diputado acusa a Morena de haber debilitado los contrapesos democráticos mediante el control del Poder Judicial, los tribunales electorales, el Instituto Nacional Electoral y otros organismos autónomos. Asimismo, sostiene que existe presión sobre medios de comunicación y actores de oposición, por lo que considera indispensable que las fuerzas opositoras actúen unidas para defender la democracia y evitar una mayor concentración de poder.

Respecto a la reacción de Morena ante los resultados electorales, Moreira critica a la dirigencia nacional del partido por cuestionar la legitimidad de la elección en Coahuila. Aunque reconoce que algunos candidatos morenistas aceptaron públicamente su derrota, considera que las acusaciones de irregularidades y violencia realizadas por la dirigencia son injustificadas. Como argumento, destaca que ciudades como Saltillo, Torreón y Piedras Negras figuran entre las más seguras del país y que la jornada electoral se desarrolló con amplia participación ciudadana.

La entrevista también aborda el debate sobre la representación proporcional y la llamada sobrerrepresentación legislativa. Moreira afirma que en Coahuila no ocurrirá un fenómeno similar al que, según él, benefició a Morena en la Cámara de Diputados federal. Explica que el sistema local garantizará la presencia de distintas fuerzas políticas y aprovecha para defender la representación proporcional, señalando que es un mecanismo fundamental para que las minorías políticas tengan voz en los congresos.

El dirigente priista expone su visión estratégica para los próximos años. Considera prioritario que la oposición conserve gobiernos estatales como Chihuahua, Querétaro y Aguascalientes, además de buscar recuperar entidades como Nuevo León y Sinaloa. Particularmente envía un mensaje a Movimiento Ciudadano para que considere integrarse a una coalición opositora más amplia, argumentando que la fragmentación podría facilitar avances electorales de Morena.

Moreira advierte sobre posibles riesgos para la democracia mexicana, como eventuales obstáculos al registro de nuevas fuerzas políticas, entre ellas la organización SOMOS MX. Asegura que cualquier intento de limitar la participación política sería una señal preocupante para la pluralidad democrática. Señalando que el PRI continuará fortaleciendo su estructura territorial, mantendrá presencia en el debate nacional y respetará los tiempos establecidos por la ley electoral mientras se prepara para los desafíos políticos de 2027.