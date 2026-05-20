Tania Contreras impulsa una justicia digital y con perspectiva de género

La magistrada reveló que encontró rezagos tecnológicos, administrativos y laborales al asumir la presidencia del tribunal, además de jueces sin capacitación en perspectiva de género y trabajadores con salarios por debajo del mínimo.

Durante la entrevista, destacó la urgencia de avanzar hacia una verdadera justicia digital para agilizar procesos y responder a la enorme carga de asuntos civiles y familiares que enfrentan los tribunales del país. También subrayó la importancia de capacitar a juezas y jueces para comprender los contextos de violencia que viven muchas mujeres, compartiendo casos donde la perspectiva de género permitió evitar injusticias y proteger a víctimas. Finalmente, hizo un llamado a denunciar la violencia y confiar en las instituciones como una vía para romper ciclos de abuso y desigualdad.