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Tania Contreras impulsa una justicia digital y con perspectiva de género

En una conversación especial desde la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, Tania Contreras habló sobre los desafíos de transformar el Poder Judicial de Tamaulipas y construir una justicia más cercana, moderna y sensible a las desigualdades sociales.

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Por: Redacción adn Noticias

La magistrada reveló que encontró rezagos tecnológicos, administrativos y laborales al asumir la presidencia del tribunal, además de jueces sin capacitación en perspectiva de género y trabajadores con salarios por debajo del mínimo.

Durante la entrevista, destacó la urgencia de avanzar hacia una verdadera justicia digital para agilizar procesos y responder a la enorme carga de asuntos civiles y familiares que enfrentan los tribunales del país. También subrayó la importancia de capacitar a juezas y jueces para comprender los contextos de violencia que viven muchas mujeres, compartiendo casos donde la perspectiva de género permitió evitar injusticias y proteger a víctimas. Finalmente, hizo un llamado a denunciar la violencia y confiar en las instituciones como una vía para romper ciclos de abuso y desigualdad.

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