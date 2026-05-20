Extradiciones, cárteles y presión de EE.UU. sacuden al gobierno mexicano

Mientras el gobierno mexicano habla de falta de pruebas, avanzan congelamientos de cuentas, entregas voluntarias y negociaciones políticas internas. La designación de los cárteles como organizaciones terroristas endurece la estrategia estadounidense y abre la puerta a nuevas operaciones de inteligencia en territorio mexicano. Entre tensiones diplomáticas, violencia creciente y cuestionamientos al Estado de derecho, el debate pone sobre la mesa el futuro de la cooperación bilateral y la capacidad de México para recuperar el control frente al crimen organizado.