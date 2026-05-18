¿Quién gobierna? Crimen, silencio y soberanía | Carlos Elizondo

Elizondo dice que se sabía desde la elección del gobernador de Sinaloa que había habido participación del crimen organizado.

El Mayo incluso en su carta indica que iba a reunirse con el gobernador, o sea, que hay bastante evidencia y si el gobierno de México sabe que el tema del fentanilo es un tema muy sensible para los EEUU, habría que reaccionar.

El gran jurado y los fiscales del sur de NY había estado presentado pruebas para incriminar al gobernador y otros 8 exfuncionarios, además del presidente municipal.

Las pruebas no son concluyentes pero el juicio se va a llevar a cabo en EEUU, así que el silencio en política dice mucho, no quieren afectar a las personas con quien tienen vínculos.

La idea de que la soberanía es que otros gobiernos no se metan, está mal entendida.

México es un país que puede elegir el rumbo correcto o incorrecto.