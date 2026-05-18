Desaceleración económica y reducción del PIB

El principal punto de discusión fue la desaceleración de la economía mexicana y la falta de crecimiento sostenido en los últimos años. Alejandra Marcos explicó que diversos indicadores ya anticipaban una fase de debilidad económica, a pesar de que se esperaba continuidad en el dinamismo observado al cierre de 2025. Señaló que México lleva entre seis y siete años creciendo por debajo de su potencial, incluso sin alcanzar el ritmo del crecimiento poblacional.

Uno de los factores más preocupantes mencionados fue la pérdida de confianza para invertir en México. La incertidumbre jurídica, los cambios en instituciones clave como el Poder Judicial y las modificaciones en políticas públicas han generado cautela entre inversionistas nacionales e internacionales. Como resultado, el país acumula alrededor de 18 meses consecutivos de contracción en la inversión pública y privada.

También se cuestionó el incumplimiento de las promesas gubernamentales de alcanzar un crecimiento acelerado mediante el combate a la corrupción. Aunque se reconoció el incremento del salario mínimo y el fortalecimiento del consumo gracias a programas sociales, se advirtió que esto no ha sido suficiente para generar crecimiento económico sólido ni sostenible.

Otro tema central fue el deterioro de la infraestructura y los servicios públicos. Se comparó la economía mexicana con un automóvil sin mantenimiento, señalando la reducción de recursos destinados a carreteras, salud y educación. A pesar de ello, destacó que el gasto en programas sociales continúa aumentando considerablemente.

En materia fiscal el gobierno enfrentará fuertes presiones económicas hacia 2027. Se planteó la posibilidad de una futura reforma fiscal, ante el limitado margen de recaudación y el crecimiento del gasto público en rubros como pensiones, apoyos a Pemex y deuda. Alejandra Marcos explicó que actualmente cerca del 74% del gasto federal ya está comprometido, lo que deja poco espacio para nuevas inversiones o proyectos.

Aunque las exportaciones han mostrado crecimiento y el consumo interno se mantiene relativamente fuerte, se advirtió que factores como el aumento de costos laborales, la inseguridad y la incertidumbre jurídica han reducido la competitividad de México frente a otros países.

Finalmente, las perspectivas económicas para 2026 fueron revisadas a la baja, con estimaciones de crecimiento cercanas al 1.4%. Se espera que eventos extraordinarios como el Mundial de Fútbol generen un impulso temporal al consumo y al turismo, aunque esto no resolverá los problemas estructurales de fondo. Además, se anticipa un 2027 aún más complejo, con mayores presiones económicas y financieras para el país.