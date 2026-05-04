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Individuos decisivos: cuando una persona cambia la historia

En esta emisión, Hiriart y Quintanilla nos hablan de que un individuo tenga toques heroicos: algunos han provocado grandes cambios en la sociedad, no solo las masas.

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Escrito por: Redacción adn Noticias

Enlistan a personajes como San Pablo, que modifica el lenguaje católico, uno de los fundadores de la iglesia católica, una de las religiones más importantes. En la década de los 60 está Martín Luther King, luchador social y su poderío moral, gran parte de los derechos civiles de EEUU fueron hechos por él y su comunidad, también John F. Kennedy y su lucha por la carrera espacial, un político que cambió el rumbo científico del mundo. En 1450 Gutenberg, el alemán que inventó la imprenta y democratizó la educación. También Alexander Fleming, que descubrió la penicilina, modificando el manejo de la farmacología, salvando millones de vidas. Cristóbal Colón, el hombre más importante del milenio pasado, que enriquece a Europa y crea el cambio geopolítico más importante.

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