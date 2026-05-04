Los cambios en Morena y las tribus con miras al 27

Más allá de simples ajustes administrativos, estos cambios reflejan un intento por dejar atrás compromisos heredados y tomar control efectivo tanto del gobierno como del partido.

En este contexto, se interpreta que Sheinbaum busca afirmarse como la figura central del poder, colocando perfiles cercanos en posiciones clave y reduciendo la influencia de otros grupos internos, especialmente los vinculados al legado de Andrés Manuel López Obrador. Esta estrategia incluye también un mayor control de los recursos públicos, con el objetivo de limitar la autonomía de aliados políticos y fortalecer su liderazgo, en una lógica que recuerda a procesos históricos de centralización del poder.

Sin embargo, este proceso no está exento de tensiones. Algunos episodios —como resistencias internas dentro de Morena o la creciente independencia de partidos aliados— evidencian que la autoridad presidencial aún enfrenta desafíos. Además, el fracaso de una reforma electoral clave debilitó su margen de maniobra y permitió que actores políticos secundarios ganaran peso dentro del sistema.

A nivel interno, la presidenta debe equilibrar distintas corrientes: por un lado, los grupos cercanos al obradorismo que buscan influencia, y por otro, su propio equipo político que intenta posicionarse. Esta disputa genera fricciones y desorden, especialmente ante la competencia anticipada por futuras candidaturas.

El panorama se vuelve aún más complejo por factores externos e institucionales. Próximos eventos como negociaciones internacionales, procesos electorales locales y coyunturas globales podrían limitar la capacidad de acción del gobierno. Además, las decisiones que se tomen en el corto plazo —como la selección de candidatos a gubernaturas— serán clave para definir el reparto de poder dentro del movimiento.

Finalmente, se subraya una diferencia central respecto al sexenio anterior: mientras el liderazgo de López Obrador imponía una dinámica política excepcional, Sheinbaum gobierna en un entorno más “normalizado”, donde las reglas tradicionales del poder vuelven a pesar. El gran reto será determinar si logra consolidar su liderazgo bajo estas nuevas condiciones o si las tensiones internas derivan en una disputa más abierta rumbo a 2030.