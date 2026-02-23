Liderazgo femenino y reformas: el reto de abrir más espacios a las mujeres

¿Qué falta para que la participación de las mujeres se traduzca en poder real de decisión? En Su Voz, Su Tiempo, Claudia Ivett conversa con la diputada federal Gabriela Jiménez sobre los retos y oportunidades para que empresarias, profesionistas y lideresas incidan de verdad en la vida económica y política del país. La charla recorre los avances legislativos en puerta —como la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas y la discusión de cambios al sistema político-electoral— y pone el foco en un punto clave: la representación no basta si no viene acompañada de derechos protegidos, capacitación constante y políticas públicas que abran oportunidades reales. Una mirada a lo que se ha ganado, lo que falta por conquistar y el desafío de construir instituciones más incluyentes.

