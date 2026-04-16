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Bloqueo de cuentas sin orden judicial: impacto en empresas y confianza económica
La posibilidad de congelar cuentas sin orden judicial abre un debate sobre sus efectos en la operación de negocios, la certeza jurídica y el Estado de derecho.
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Publicado
16/04/2026
🕐
16:53
Por:
Redacción adn Noticias
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