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Bloqueo de cuentas sin orden judicial: impacto en empresas y confianza económica

La posibilidad de congelar cuentas sin orden judicial abre un debate sobre sus efectos en la operación de negocios, la certeza jurídica y el Estado de derecho.

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Por: Redacción adn Noticias