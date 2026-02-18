¿Pemex es más rentable hoy o solo lo parece? | La Entrevista con Sarmiento
El gobierno presume menor deuda y más gasolina, pero hay otros datos: upstream y downstream, precios más altos en México, pagos a proveedores, la rentabilidad de Dos Bocas y el freno a nuevas petroleras. ¿Va Pemex por buen camino o el balance no cuadra?