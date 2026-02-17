La Reforma electoral que necesita México | Primer Círculo

En esta emisión, Carlos Elizondo y Federico Reyes Heroles invitaron al Consejero Electoral Uuc-Kib Espadas para hablar sobre la Reforma Electoral.

El consejero comenta que es urgente rectificar el Derecho Electoral de la ciudadanía.

El modelo de boleta única, oculta la votación por la representación proporcional, de ahí la creencia de que no se vota por los plurinominales.

El Derecho no es de quien se vota, sino de quienes votan.

Eso lo puede aprobar una mayoría simple en el Congreso.

En la Reforma electoral que propone el gobierno está la revocación de mandato junto con la elección constitucional de medio término, habría una posible concurrencia de revocación de mandato, elección judicial y elección de diputados. En la elección de jueces y de revocación de mandato, los partidos políticos no participan. El presidente, cuyo cargo está en juego, no puede opinar sobre dicha revocación y paralelamente la campaña de diputados la coalición gobernante apostará por mantener su mayoría calificada y la oposición tratará de que no sea así.

Simultáneamente se deben elegir 15 gobernadores. Por lo menos se tendrían que poner 2 juegos de casillas en cada distrito, lo cual no será nada barato.

El aparato de fiscalización del INE tendría que cuidar que no entre dinero ilícito en las campañas, el INE no puede revisar las finanzas de 32 estados.

Las OPLES, (órganos públicos locales electorales), son los encargados de las elecciones locales y no las pueden eliminar porque saldría más caro crear nuevos institutos locales.

Cuando salieron los anteriores consejeros, se perdieron 998 años/persona de experiencia.

La peor pesadilla sería el colapso de la estructura administrativa si se piensa en recortes en distintas ramas se impediría el adecuado funcionamiento del aparato electoral.

