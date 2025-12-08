EU Vs Venezuela | Ciudad 25

La entrevista aborda la compleja situación geopolítica de Venezuela, destacando la presión ejercida por Estados Unidos, incluyendo un bloqueo marítimo y la operación “Lanza del Sur” bajo la justificación de combatir el narcotráfico.

La experta Rina Musali señala una política de “máxima presión” sobre el régimen de Nicolás Maduro, utilizando recursos militares, económicos, comerciales y diplomáticos, lo que hace prever un cambio inminente.

Se discute la posibilidad de una intervención militar estadounidense, comparándola con casos anteriores como Panamá (1989), pero resaltando que Venezuela es mucho más grande y que una ocupación masiva es improbable debido a factores internos de EE. UU., como la oposición del 70% de los estadounidenses a una intervención militar y el riesgo de fracturar la base política de Trump (MAGA). Se sugiere que, de haber una acción militar, sería un ataque “quirúrgico” y focalizado, no una ocupación prolongada.

La conversación también cubre la postura de México, cuyo gobierno de izquierda se alinea con una política exterior de no intervención y autodeterminación de los pueblos (Artículo 89 constitucional), aunque ejerce una diplomacia discreta con Maduro.

Finalmente, se alerta sobre el peligro de reeditar escenarios de intervención militar en América Latina, recordando la historia intervencionista de Estados Unidos en la región.

