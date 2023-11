¿Dónde están los restaurantes de insectos en CDMX?

Muchos extranjeros quedan sorprendidos al ver que en México no únicamente se come carne, pollo o vegetales, sino también bichos, y si tú nunca los has probado por miedo, aquí te presentamos los restaurantes de insectos en CDMX más famosos por su sazón.

Debes saber que estos restaurantes únicamente preparan platillos con insectos comestibles para el ser humano y no hacen daño a la salud, como los vinagrillos gigantes, chapulines , grillos y hormigas chicatanas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuántos restaurantes de insectos hay en CDMX?

Los habitantes de la capital y extranjeros pueden disfrutar de por lo menos 11 restaurantes de insectos . Muchos de ellos ya son famosos por la variedad de animales bichos que sirven como platillos principales y con el objetivo de que te animes a comerlos, aquí te traemos los negocios más destacados.

La Cocina de San Juan

La Cocina de San Juan se encuentra en la Segunda Calle de Ernesto Pugibet 21-Local 342, en la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc. Es famoso por su gastronomía estilo prehispánica y exótica, ya que muchos de sus platillos son a base de insectos.

Su popular “Platón de insectos” contiene más de 7 insectos de temporada como hormiga chicatana, chinicuiles, chapulines, acociles, escamoles, alacranes, mosquitos de río y cucaracha de Madagascar. El costo por esta opción del menú es de más de 500 pesos.

Restaurante Chapulín

Restaurante Chapulín se encuentra en la calle Campos Elíseos 218, dentro del Hotel Presidente InterContinental Ciudad de México, en Polanco sección IV, alcaldía Miguel Hidalgo. El negocio es famoso por sus tostadas de escamoles, así como sus chapulines preparados con ajo y chile de árbol. Los costos van desde los 400 pesos.

Restaurante Chon

Otro de los restaurantes que sirven insectos para comer es el Restaurante Chon, que se encuentra en la calle Regina número 160, colonia Centro Histórico. Aquí podrás encontrar animales poco ortodoxos como jabalí, ranas, gusanos de maguey, jumiles, chapulines y escamoles.

Restaurante Bar El Mesón del Molinero

El restaurante bar El Mesón del Molinero es uno de los más reconocidos que sirve cocina prehispánica en la Ciudd de México. eN En este local encontrarás platos como escamoles, gusanos de maguey, hormigas chicatana, chapulines y más. Los costos van desde los 500 pesos. Los caracoles los puedes encontrar en 195 pesos.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.