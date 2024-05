La nueva serie de Disney que solo se estrenará que se estrenará en los Apple Vision Pro

¿Te imaginas estar adentro de tu serie favorita? Pues Disney+ hará realidad este sueño y lanzará una innovadora experiencia de realidad mixta con los poderosos personajes del universo Marvel.

Esta historia interactiva se estrenará de forma exclusiva a través de los primeros del primer dispositivo de realidad mixta de Apple, los Apple Vision Pro y estará disponible por tiempo limitado.

¿Cómo ver la nueva serie de Disney+?

Primero antes que nada debes saber que esta serie se estrenará únicamente a través de los visores de realidad mixta de Apple, que cabe mencionar aún no se encuentran a la venta en México.

“What if...? - An Inmersive Story”, es una serie que presenta historias alternativas de los personajes de Marvel, tales como: Iron Man, Capitán América, Black Panther, Los Guardianes de la Galaxia, entre otros.

Esta serie estará disponible a través de la App Store de los Apple Vision Pro, de forma completamente gratuita. Así mismo la serie te permitirá trasladarte a otros universos hasta aprender hechizos místicos bajo la guía de Wong.

En la historia te tendrás que enfrentar a variantes de superhéroes y villanos poderosos, quienes buscan apoderarse del universo Marvel y podrás interactuar con Thanos, Hela, el Coleccionista, Red Guardian, entre otros poderosos seres.

La nueva serie de “What if...? - An Inmersive Story”, estará disponible desde el 30 de mayo en los Apple Vision Pro y por primera vez los fanáticos podrán interactuar con sus manos y ojos en el universo Marvel

Shereif M. Fattouh, producto ejecutivo de “What if...? - An Inmersive Story”, ha mencionado que está emocionado por mostrar este nuevo proyecto que cambiará a las series de Disney+ por completo.

“Este proyecto toca la piedra angular del deseo que comparten nuestros estudios de experimentar e innovar constantemente, y gracias a las capacidades de Apple Vision Pro, podemos ubicarte directamente dentro de un Universo que significa mucho para todos nosotros”. -Shereif M. Fattouh, producto ejecutivo de “What if...? - An Inmersive Story”

Cabe señalar que este nuevo proyecto estará de forma limitada y solo podrá descargarse exclusivamente a través de la App Store de los Apple Vision Pro.

