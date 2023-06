Mejores series y películas LGBT que deberías ver este Pride 2023

El mes del Pride 2023 ha llegado y para conmemorar el orgullo de la comunidad en adn40 hemos hecho una selección de las mejores series y películas LGBT que no deberías perderte en estos días y que si eres miembro o no, seguramente te van a gustar, pues son interesantes, entretenidas y divertidas, además algunas de ellas han sido premiadas con varios galardones como el Oscar a Mejor Película entre otros premios.

¿Cuáles son las mejores series LGBT?

Prepara las palomitas y disponte a pasar un rato sumamente agradable con estas series LGBT que podrás encontrar en plataformas de streaming y que seguro te van a atrapar:

Sense8

Sin duda Sense8 es una serie de drama y acción que te mantendrá al filo de tu sillón donde 8 personas de culturas y países distintas están conectadas sensorialmente sin tener que ver nada entre ellas y toca el tema LGBT ya que algunas de ellas pertenecen a la comunidad. Está en Netflix y de verdad es imperdible.

Euphoria

Euphoria es una serie de drama adolescente que encontrarás en HBO que se basa en la serie israelí del mismo nombre y sigue la vida de Rue Bennett (Zendaya), una joven adicta a las drogas que intenta encontrar su lugar en el mundo después de salir de rehabilitación. La serie también explora los temas LGBT por medio de los problemas de otros adolescentes, como el sexo, la violencia, la identidad y las redes sociales.

Sex Education

Sex Education es una divertida serie de televisión que encontrarás en Netflix que sigue la vida de Otis Milburn, un adolescente socialmente torpe e hijo de una terapeuta sexual. Aprovechando los conocimientos adquiridos de su madre, Otis se convierte en un “consejero sexual” no oficial en su escuela secundaria. Junto con su amiga Maeve Wiley, forman una clínica secreta para ayudar a sus compañeros con sus problemas sexuales y emocionales. A medida que enfrentan sus propias inseguridades y experiencias personales, el dúo descubre el valor de la amistad, la aceptación y la exploración sexual en un mundo lleno de tabúes y estereotipos.

Pose

Pose es una serie de drama de HBO que se ambienta en el Nueva York de los años 80 y 90 y que retrata la cultura del ball, una subcultura LGBT de las comunidades afroamericanas y latinas. La serie se centra en los personajes que bailan y modelan en competencias por trofeos y reconocimiento, y que se apoyan entre sí en familias elegidas llamadas Houses. La serie también muestra el auge del universo de lujo de la era Trump, la escena social y literaria del downtown y la crisis del VIH.

La serie tiene tres temporadas y fue creada por Ryan Murphy, Brad Falchuk y Steven Canals. La serie ha recibido elogios por su cinematografía, música y actuaciones (especialmente de Billy Porter y Michaela Jaé Rodriguez).

Orange is the New Black

Orange is the New Black es una aclamada serie de televisión que narra la historia de Piper Chapman, una mujer de clase media-alta que es condenada a prisión por un delito relacionado con el tráfico de drogas. Ambientada en una prisión de mujeres, la serie explora las vidas de las reclusas y los desafíos a los que se enfrentan en un entorno opresivo.

El contexto LGBT es un elemento importante de la serie, ya que retrata la diversidad y las experiencias de las reclusas lesbianas, bisexuales y transgénero. A través de personajes como Sophia Burset, una mujer transgénero, y la relación romántica entre Piper y Alex Vause, la serie aborda temas de identidad de género, orientación sexual, discriminación y aceptación en el sistema penitenciario y en la sociedad en general.

Mejores películas LGBT

Y si lo tuyo es disfrutar de buenas historias sin tener que regresar o maratonear te dejamos esta selección de las que consideramos las mejores películas LGBT:

Brokeback Mountain

Brokeback Mountain es una película que narra la historia de Ennis Del Mar y Jack Twist, dos jóvenes vaqueros que se conocen durante el verano de 1963 mientras trabajan como pastores en Brokeback Mountain. A medida que pasan tiempo juntos en la soledad de la montaña, surge una intensa y apasionada relación amorosa entre ellos, a pesar de las convenciones sociales y la presión de mantener sus sentimientos ocultos.

La película explora los desafíos y las consecuencias de su amor prohibido a lo largo de varias décadas, revelando las profundas luchas emocionales y la búsqueda de la felicidad en una sociedad que no acepta su relación homosexual.

Pride

Pride es una cinta basada en hechos reales que se desarrolla en la década de 1980, durante el apogeo del movimiento minero en el Reino Unido y la lucha por los derechos LGBT.

La historia sigue a un grupo de activistas homosexuales de Londres que deciden recaudar fondos para apoyar a las familias de los mineros en huelga. A pesar de las diferencias culturales y las dificultades iniciales, el grupo de activistas se une a una comunidad minera en Gales, formando una alianza improbable y desafiando estereotipos. Juntos, luchan contra la intolerancia y construyen puentes de solidaridad, demostrando el poder de la unión y la aceptación mutua.

Todo sobre mi madre

Todo sobre mi madre es una película de Pedro Almodóvar que sigue la historia de Manuela, una enfermera que vive en Madrid y sufre la pérdida trágica de su hijo adolescente, Esteban.

Desconsolada, Manuela decide emprender un viaje para encontrar al padre de Esteban, que desconoce su existencia. Durante su búsqueda, se encuentra con un grupo de mujeres inolvidables, incluyendo una actriz transexual, una monja con secretos y una joven embarazada.

A través de estos encuentros y experiencias, Manuela descubre el poder del amor maternal, la identidad de género y el valor de la amistad en el proceso de sanar y reinventarse a sí misma.

Philadelphia

Philadelphia es una película de 1993 dirigida por Jonathan Demme y protagonizada por Tom Hanks y Denzel Washington. La película narra la historia de Andrew Beckett (Hanks), un abogado de éxito que es despedido de su firma cuando sus jefes descubren que es gay y que tiene sida. Beckett decide demandar a la firma por discriminación y contrata a Joe Miller (Washington), un abogado homófobo que acepta el caso a regañadientes.

La película fue una de las primeras en abordar el tema del sida, la homosexualidad y la homofobia desde una perspectiva positiva y realista. Un éxito de crítica y público, que recibió varios premios y nominaciones.

Tom Hanks ganó el Oscar a Mejor Actor por su interpretación de Beckett, y Bruce Springsteen ganó el Oscar a Mejor Canción Original por Streets of Philadelphia. Sin duda un clásico del cine y una película pionera para la comunidad LGBT.

Moonlight

Moonlight es un filme ganador del Oscar a Mejor Película que sigue la vida de Chiron, un joven afroamericano que crece en un barrio marginal de Miami.

Dividida en tres capítulos, la película retrata los momentos clave de la vida de Chiron, desde su infancia hasta la adolescencia y la adultez temprana. Mientras lucha por encontrar su identidad en un entorno plagado de violencia, drogas y masculinidad tóxica, Chiron también explora su sexualidad y se enfrenta a la confusión y la discriminación.

A través de una narrativa íntima y conmovedora, Moonlight examina temas universales como la búsqueda de aceptación, la redención y el amor propio en un mundo hostil.

Así que ya lo sabes no te pierdas estas series y películas LGBT y dinos si nos falta alguna o cuál consideras que debería estar en esta selección.

