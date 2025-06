Así se vivió la MEGA XP 2025, la convención más grande de juegos de mesa en CDMX

MEGA XP 2025, la convención de juegos de mesa más grande de México reunió a cientos de familias y amantes de la diversión en el World Trade Center Ciudad de México para pasar un buen momento con su familia y seres queridos.

La convención de juegos de mesa se llevó cabo el 31 de mayo y 1 de junio de 2025 y congregó a fanáticos y curiosos de todas las edades que aman las historias de misterio, de aventura, el anime y videojuegos.

¿Qué invitados asistieron a la MEGA XP 2025?

Blue Demon Jr

John D. Clair: Diseñador de juegos de mesa y analista de datos

Brun el Bárbaro: Especialista en juegos de mesa de fantasía épica y aventuras

Luis Alfredo Cortés: Creador de los juegos Adigma, Rana Sapiens, Adidoku y creador del reto online Rally Enigmático

Daniele Tascini: Diseñador italiano de juegos de mesa, famoso por “T-Series”, que incluye títulos como Tzolk’in: The Mayan Calendar, Teotihuacan: City of Gods, Trismegistus, Tekhenu, y su último lanzamiento: Transgalatica con Devir

Jorge Tabanera: Ilustrador, diseñador de juegos de mesa y mente creativa detrás de títulos como CITIES, Conservas y Phoenix New Horizon, Jorge Tabanera Redondo, mejor conocido como Gatotonto

¿Qué actividades hubo en la MEGA XP 2025?

En este evento, los fanáticos exploraron y conocieron las últimas novedades de los juegos de mesa, así como de creadores, diseñadores y personalidades nacionales e internacionales de la industria. Además, disfrutaron áreas de juego y demostraciones, cartas coleccionables, talleres de pintura, sesiones de rol y conferencias.

Los asistentes también pudieron comprar juegos de mesa de colección y que muy pocas veces se encuentran en las tiendas mexicanas, debido a que son ediciones especiales, por ejemplo Monopoly de Naruto Shippuden, Turista de Dragon Ball Z y Marvel.

En la convención, los asistentes también encontraron títulos como Fortune and Glory, El Señor de los Anillos Viajes por la Tierra Media, Last Night on Earth, Ruination, Lotería de Disney y Super Mario Chess.

