Samuel L. Jackson defiende MCU; ‘Las películas son películas’

Samuel L. Jackson defendió y elogió las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ante las críticas hechas por directores famosos que califican a las cintas carentes de profundidad.

“Las películas son películas”, dijo el actor de 73 años durante una entrevista en The View.

“Esas son las películas que fui a ver cuando era niño”.

Samuel L. Jackson explicó que todas las películas son válidas, ya que el arte de hacer una cinta es algo que fue un misterio durante tanto tiempo. Hacer films ya no es un misterio, todo el mundo sabe cómo hacerlo.

“Los niños saben cómo hacerlo en sus teléfonos. Así que es fácil para ellos descartarlo, solo porque la gente no va a ver sus películas”.

Samuel L. Jackson ha interpretado a Nick Fury en 11 películas de Marvel, así como en la serie de ABC Agents of S.H.I.E.LD. Está listo para repetir el papel en la serie Secret Invasion de Disney Plus y en la próxima película The Marvels.

Si bien el actor es consciente de que a algunos creativos les preocupa que las películas de superhéroes sean “absurdas”, señaló que esta forma de entretenimiento popular lleno de acción no es nada nuevo.

“Cuando éramos más jóvenes, la gente iba a ver películas de vaqueros, y ellos iban a ver películas de superhéroes de otro tipo. Tenían superhéroes en la televisión. Y cuando contaste una historia seria, encontraste una audiencia de nicho. Lo mismo sigue sucediendo”, externó el actor.

“La gente entra en el gran cuarto oscuro (la sala de cine) para pasar un buen rato. Y es un buen momento. ¡Todavía hago películas que habría visto cuando era niño!”

Scorsese ha criticado películas de Marvel

Martin Scorsese es uno de los directores que ha criticado las películas de superhéroes y del MCU. El director es reconocido por Taxi Driver, Raging Bull y Goodfellas y en una entrevista dijo que sus intentos de ponerse al día con las películas contemporáneas habían fracasado.

“Lo intenté, ¿sabes? Pero eso no es cine”, externó Scorsese.

“Honestamente, lo más cerca que puedo pensar en ellos, tan bien hechos como están, con actores haciendo lo mejor que pueden dadas las circunstancias, son los parques temáticos. No es el cine de los seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano”.

CON INFORMACIÓN DE THE VIEW

