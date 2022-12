Muere a los 56 años Brad William, actor de Orange is the New Black

En las últimas horas de este jueves 1 de diciembre se dio a conocer sobre el fallecimiento del actor Brad William Henke, famoso actor que tuvo participación en la exitosa serie de Orange is the New Black.

De acuerdo con medios internacionales el actor de 56 años, murió mientras dormía el pasado lunes 28 de noviembre, sin embargo hasta el momento se desconoce el motivo de su deceso.

Brad William Henke, el cual también era un exjugador de la NFL, saltó a la fama por interpretar a uno de los guardias de la serie Orange is the New Black, lo cual le sirvió para catapultar su carrera al estrellato en las series de televisión de los Estados Unidos.

El actor de 56 años de edad de igual forma participó en filmes como Dexter, CSI, Judging Amy, y Crossing Jorda.

Tal y como se mencionó anteriormente, Brad William fue un futbolista de la NFL, el cual incluso tuvo participación con los Broncos de Denver en el Super Bowl XXIV en contra de San Francisco, el cual ganaron los 49ers.

Falleció el #28noviembre, 2022, Brad William Henke, fue actor estadounidense y ex jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano y de la Arena Football League.

Muere el cantante y actor cubano ‘Zamorita’ a los 94 años

Esta última semana se ha llenado de muertes de personas que se encuentran en el medio artístico o deportivo, pues luego de la muerte del jugador colombiano Andrés Balanta del Atlético Tucumán, se dio a conocer el deceso del cantante y actor cubano ‘ Zamorita ’.

Fue el pasado miércoles 30 de noviembre que se dio a conocer que José Zamora Montalvo, mejor conocido como ‘Zamorita’, murió a los 94 años de edad.

Los mexicanos lo recordamos por formar parte de programas como “Los Polivoces” y “Chispas de Chocolate”. Asimismo tuvo actuaciones de la mano de Germán Valdéz “Tin Tan”.

Las canciones icónicas como “Enséñame tú”, “La Basura”, “Sr. Juez” y “Go Go Afrocán” fueron parte de su repertorio que subió a la fama y que encantó a los mexicanos por el ritmo y esencia.

