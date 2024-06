Esta es la fecha de estreno de Intensamente 2 en México

Sin duda una de las películas más esperadas de este verano es una película de Disney/ Pixar. Intensamente 2 ya cuenta con fecha de estreno en México y esto ha emocionado a los fans, quienes en su mayoría se sienten identificados con la protagonista y sus emociuones.

Tras el éxito de la primera parte, estrenada en 2015, donde mostró la historia de Riley una niña de once años en cuyo interior habitan emociones, tales como: Alegría, Tristeza Temor, Desagrado y Furia.

¿Cuándo se estrena Intensamente 2 en México?

En esta ocasión Disney y Pixar adelantarán el estreno de Intensamente 2 a tierras aztecas, así que marca la fecha en el calendaría y avísale a tu acompañante que esta película se estrenará el próximo jueves 13 de junio.

La película estará disponible en las diferentes cadenas de cine mexicanas. Cabe señalar que actualmente en algunos cines como Cinepólis mantienen abierta la preventa de boletos, por lo que desde este momento puedes adquirir tus entradas.

La película animada se estrenará en formatos 2D, 3D, 4DX,Imax y en Salas VIP, por lo que no hay excusa para no ir al cine este 13 de junio y disfrutarla con unas ricas palomitas junto con un refresco grande.

¿De qué trata Intensamente 2?

En esta secuela veremos a Riley Andersen entrando en la etapa de la adolescencia y la trama se centrará en su vida, mientras da sus primeros pasos hacía la secundaria, enfrentándose a nuevos retos y cambios en su cuerpo.

Todos los fanáticos de esta película esperan el regreso de las emociones de la primera película, sin embargo, ahora se agregan nuevas como son Ansiedad, Envidia, Aburrimiento (Ennui) y Vergüenza, quienes tratarán de encaminar a Riley hacía el camino correcto

Ahora será tarea de Alegría, Tristeza, Desagrado, Temor y Furia, el volver a tomar el control de nuestra protagonista y así llevándola hacía la madurez. Recuerda que Intensamente 2 se estrenará en todas las cadenas de cine próximamente.

