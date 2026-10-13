Aguas termales a 39 grados y una bóveda de vapor tipo temazcal por 100 pesos: el centro ecoturístico de Hidalgo a 3 horas de CDMX

Entre el paisaje semidesértico del Valle del Mezquital, a las afueras de Ixmiquilpan, Hidalgo, está La Heredad, un centro ecoturístico con albercas de aguas termales, áreas verdes y cabañas. Visitarlo desde la Ciudad de México implica un trayecto de unas tres horas.

Su propuesta distintiva es la Bóveda de Vapor, un espacio cerrado parecido a un temazcal, pero más grande. Según la página de Facebook del centro, usarla cuesta 100 pesos por persona durante una hora. Aquí van sus atractivos, cuánto cuestan y cómo comunicarse.

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¿Qué hay en el centro ecoturístico La Heredad, en Ixmiquilpan y qué es la bóveda de vapor?

Uno de los principales atractivos de La Heredad es la bóveda de vapor, un espacio cerrado parecido a un temazcal pero de mayor tamaño, al que se puede entrar con familiares o con personas del mismo grupo. Dentro hay agua termal para mojarse los pies y descansar un rato más. De acuerdo con un posteo de diciembre de 2025 del centro, la bóveda cuesta 100 pesos por persona por una hora.

Además, este centro ecoturístico de Hidalgo son sus dos albercas de aguas termales con temperaturas cercanas a los 39 grados, con vista al paisaje semidesértico del Valle del Mezquital. El centro también cuenta con áreas verdes para compartir, cabañas y un restaurante-bar. Para quienes vayan con niños, hay disponible un chapoteadero.

¿Cuánto cuesta dormir en La Heredad, en Hidalgo?

Desde el 1 de julio de 2026, las cabañas tienen estas tarifas, según comunicó el propio centro:

Cabaña sencilla: $1,500 pesos

Cabaña doble: $2,000 pesos

Para quienes estén pensando en visitar el centro, el destino ofrece el siguiente número de teléfono: 772 116 6139.

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