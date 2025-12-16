¡Rawr! Godzilla invade la CDMX con una exposición gratis

Godzilla es uno de los personajes más populares de la cultura pop y si eres fan de este monstruo ficticio no te puedes perder su exposición en la CDMX que es completamente gratis y en adn Noticias te compartimos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Exposición de Godzilla en CDMX

"Godzilla, la sombra atómica" es una exposición que busca rendir homenaje a esta personaje creado por los estudios Toho en Japón en 1954. Durante el recorrido, podrás ver instalaciones, maquetas, esculturas, ilustraciones y bocetos.

Cabe señalar que en 2026 se estrenará Godzilla Minus Zero , una secuela de Minus One (2023) que sorprendió a la crítica y a la audiencia y provocó que todo mundo hablara de este personaje.

La expo de Nacimientos Mexicanos llegó a CDMX este 2025 La exposición tiene 45 nacimientos artesanales hechos por mexicanos de distintas partes del país, reviviendo el arte popular de cada región. 15 diciembre, 2025

Horarios, ubicación y precios

La exposición de "Godzilla, la sombra atómica" ya está abierta y podrás visitarla hasta el 1 de marzo de 2026 en el Museo Casa de Carranza , ubicado en la calle Río Lerma 35 de la colonia Renacimiento en la alcaldía Cuauhtémoc.

El lugar tiene un horario de martes a domingo de las 10:00 a las 17:00 horas y la entrada es libre para todo público. Así que es una gran opción para que aproveches en las vacaciones de invierno.

Godzilla. La sombra atómica

Exposición temporal

Inauguración

Museo Casa de Carranza@MCCarranzaINAH

Domingo 7 de diciembre, 2025

13:00 h.

Hasta el 1 de marzo, 2026#Entradalibre pic.twitter.com/fTymgdFphf — ICOM México (@ICOMMx) December 4, 2025

Curiosidades de Godzilla

Godzilla se conocía en Japón como Gojira, su nombre surgió en las primeras etapas de la planificación de la película.

Isiro Honda, director de Godzilla y cocreador del personaje ayudó a Akira Kurosawa a la realización de las películas.

Akira Ifukube creó el rugido de Godzilla frotando un guante recubierto de resina de pino contra la cuerda de un contrabajo y luego ralentizó la reproducción.

Un dinosaurio real recibió su nombre japonés de Godzilla, Gojira. El Gojisaurus fue descubierto en 1981 y los científicos lo nombraron así en honor al monstruo ficticio. Se cree que es uno de los dinosaurios carnívoros más grandes conocidos del Triásico.

Godzilla vs. Kong – Official Trailer

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.