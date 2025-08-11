¿Buscas una aventura inolvidable? ChatGPT revela los 8 trenes más bonitos del mundo que siguen funcionando en 2025

Imagina el traqueteo suave de un tren, el paisaje deslizándose por la ventana como una pintura viva y la emoción de viajar no solo a un destino, sino a una experiencia que despierta los sentidos. En 2025, algunos de los trenes más bonitos del mundo siguen recorriendo rutas icónicas, ofreciendo lujo, historia y paisajes de ensueño. Desde Europa hasta Sudamérica, en adn40 te contamos cuáles son y por qué deberías subirte a ellos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Por qué viajar en tren en 2025?

Viajar en tren combina comodidad, vistas espectaculares y un ritmo que invita a disfrutar el camino. A diferencia de otros medios de transporte, los trenes te conectan con la historia y el paisaje, ya sea atravesando los Alpes o cruzando desiertos infinitos.

En 2025, esta forma de viajar también es más sostenible, con opciones que reducen la huella de carbono y mejoran la experiencia con panorámicos, menús gourmet y excursiones incluidas.

Los 8 trenes más bonitos del mundo que siguen operando

Venice Simplon-Orient-Express (Europa): Elegancia de los años 20, rutas Londres-París-Venecia y nuevas paradas como Ámsterdam y Florencia

Glacier Express (Suiza): Ventanas panorámicas y paisajes alpinos entre Zermatt y St. Moritz

The Ghan (Australia): Cruza el continente de sur a norte con paradas en el desierto y la selva tropical

Rocky Mountaineer (Canadá): Vistas a glaciares y lagos esmeralda desde cúpulas de cristal

Maharajas’ Express (India): Lujo palaciego con rutas a lugares como el Taj Mahal

Seven Stars in Kyushu (Japón): Exclusividad y diseño japonés en la isla de Kyushu

Blue Train (Sudáfrica): Suites privadas y paisajes de sabana y montaña

Belmond Andean Explorer (Perú): Paisajes andinos, lago Titicaca y vagones estilo años 20

¿Cuánto cuesta viajar en estos trenes?

Los precios varían según ruta, temporada y categoría. El Glacier Express puede costar desde 200 dólares, mientras que experiencias como el Maharajas’ Express o el Seven Stars superan los 5 mil dólares. En todos los casos, el precio incluye mucho más que transporte: es alojamiento, gastronomía y aventura en un solo paquete.

Llega la Inteligencia Artificial de Elon Musk, conoce a Grok ¡es gratis y fácil de usar! [VIDEO] Finalmente le sale un competidor a ChatGPT y Gemini, conoce a Grok, la Inteligencia Artificial de Elon Musk de uso gratuito para todos los usuarios de X.

Sí, si buscas algo más que llegar de un punto a otro. Estos viajes son ideales para celebrar ocasiones especiales, descubrir paisajes únicos y vivir una experiencia inolvidable. Con la ventaja extra de que muchos permiten elegir entre opciones estándar y de lujo.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.