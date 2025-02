Setlist, horario y quién abrirá el concierto de Justin Timberlake en México

Después de más de 11 años Justin Timberlake regresa a la Ciudad de México (CDMX) con un concierto que promete enloquecer a los fans. En esta ocasión el artista celebrará The Forget Tomorrow World Tour 2025.

Para los fans habrá dos conciertos del intérprete de “Rock Your Body”, quien estará tocando sus grandes éxitos en uno de los recintos más importantes de la capital. Conoce cuál será su setlist.

¿Cuál será el setlist de Justin Timberlake?

En su paso a otros países el artista suele repetir casi la misma lista de canciones. Este es el setlist de Justin Timberlake con ‘The Forget Tomorrow World Tour’:



Memphis



No Angels Love



Stoned



Like I Love You



My Love



Technicolor

Sanctified



Infinity Sex



FutureSex/LoveSound



Imagination



Drown



Cry Me a River



Let the Groove



Get In My Favorite Drug



Señorita



Summer Love



F**kin’ Up the Disco



Play Suit & Tie Flame



Say Something



Pusher Love Girl



Until the End of Time



Selfish



What Goes Around... Comes Around



CAN’T STOP THE FEELING!



Rock Your Body



Sexy



Back Mirrors

¿Dónde será el concierto de Justin Timberlake en CDMX?

El concierto de Justin Timberlake se llevará a cabo en el Palacio de Deportes este próximo viernes 7 de febrero y el domingo 8 de febrero. En sus dos presentaciones el artista podría estar intercalando sus éxitos con nuevas canciones de su álbum ‘Everything I Tought It Was’.

El telonero para sus dos presentaciones será el DJ Andrew Hypes de 37 años, quien es un productor musical de diversos artistas. En esta ocasión el DJ estará mezclando grandes éxitos previo a la presentación de Justin Timberlake.

Hasta el momento el artista pop no ha revelado si habrá artistas invitados a sus fechas, no obstante, podría haber algunas sorpresas para los fans que asistan a alguna de los dos conciertos.

