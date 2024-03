Así fue como Justin Timberlake reunió a NSYNC después de 11 años | VIDEO

Justin Timberlake ofreció una grata sorpresa para sus fans durante su espectáculo One Night Only en The Wiltern de Los Ángeles el pasado miércoles 13 de marzo. Los asistentes al evento gratuito no solo tuvieron la oportunidad de disfrutar de la música del artista previo al lanzamiento de su nuevo álbum Everything I Thought It Was, sino que también fueron testigos de la reunión de NSYNC por primera vez desde 2013.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

El concierto generó expectativas por rumores de una posible sorpresa, que se materializó justo antes de finalizar la noche. Mientras el DJ reproducía algunos de los clásicos de Timberlake, las notas iniciales de Gone de NSYNC resonaron en el recinto, y al levantarse el telón, los cuatro miembros del grupo se unieron a Timberlake en el escenario. Lo que siguió fue un mini-set que incluyó algunos de sus éxitos más recordados y la presentación de Paradise, una nueva colaboración incluida en el último álbum de Timberlake.

the new NSYNC song “paradise” performed live for the first time pic.twitter.com/7IHVCr8Wv1 — steven j. horowitz (@speriod) March 14, 2024

La reunión fue particularmente significativa para los seguidores de NSYNC, una banda representativa para la generación del milenio, cuyo último álbum Celebrity se remonta hasta el 2001. A pesar de las esporádicas apariciones del grupo y la reciente colaboración en Trolls Band Together, los anhelos de una gira con todo el grupo habían quedado en suspenso, haciendo de esta presentación en L.A. un momento aún más especial.

Tras el emocionante reencuentro, los miembros de NSYNC, JC Chasez, Joey Fatone, Lance Bass y Chris Kirkpatrick, deleitaron al público con interpretaciones de Girlfriend, Bye Bye Bye y It’s Gonna Be Me, cerrando con Paradise. Pero la noche no se limitó a la nostalgia; Timberlake también brilló en solitario y ofreció una selección de sus grandes éxitos y dando espacio a la nueva música de su álbum.

De acuerdo con Variety , Timberlake presentó algunos sencillos como Suit & Tie, Rock Your Body, My Love, Señorita y Cry Me a River. Por si fuera poco, también presentó de sorpresa a la cantante Coco Jones para el remix de la canción ICU. Además, tocó hits como Selfish, No Angels y Sanctified, a los que se unió el artista Tobe Nwigwe.

Justin Timberlake brought out coco jones tonight at his la show 😭 pic.twitter.com/3Amfz9wK4K — steven j. horowitz (@speriod) March 14, 2024

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado