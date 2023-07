Cuautitlán Izcalli: Cae pareja que presuntamente golpeó a maestra de kínder

La pareja que agredió a la profesora Brenda “N” y a la cocinera Rosa “N” del Colegio “Frida Kahlo” en la colonia Lomas de Cuautitlán en el municipio de Cuautitlán Izcalli, fueron detenidos por elementos de la policía de investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México.

Fueron detenidos cuando iban a denunciar el supuesto maltrato a su hijo

De acuerdo con los primeros reportes la tarde de este 18 de julio de 2023 fueron detenidos Jesús Adid “N” y Laura “N” cuando se encontraban declarando en el Centro para la mujeres (edificio rosa) cuando elementos de investigación de la fiscalía los capturaron en ese lugar para luego trasladarlos en el Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli.

🚨 IMÁGENES SENSIBLES 🚨



"Vuelves a molestar a mi hijo y te voy a romper la madre" padres de familia amenazan a profesora de kinder en Cuautitlán Izcalli porque de acuerdo con su hijo "es mala" pic.twitter.com/Vf0h4RBVJt — adn40 (@adn40) July 18, 2023

Según familiares de los detenidos, ambos fueron a denunciar las agresiones que el menor sufrió supuestamente a manos de la docente cuando en ese momento fueron arrestados por Policías de Investigación del Edomex.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Ambos fueron acusados de lesiones, disparo de arma de fuego y amenazas de muerto en contra de las mujeres, a quienes al parecer acusaron de maltratar a su hijo que es alumno de esa escuela.

Por si te interesa: Alumno de secundaria apuñaló a maestra en Chimalhuacán, Edomex

Luego de ser puestos a disposición de la autoridad se revisará si cuentan con una orden de aprehensión para que continúe el proceso legal. El niño se encuentra en manos de las autoridades estatales.

La Fiscalía del Edomex no ha dado a conocer mayores detalles de la detención de estos agresores.

Directora del kínder Frida Kahlo no ha apoyado a la maestra golpeada

La hija de Rosa “N”, empleada del Colegio “Frida Kahlo” indicó que la directora del plantel no ha apoyado a su mamá, ni a la maestra Brenda “N”, ya que no les contesta las llamadas y requieren de un abogado para seguir con la denuncia.

El hermano de la docente señaló que ella está muerta de miedo por lo que le puedan realizar estas dos personas.

Autoridades de la Fiscalía mexiquense informaron que desde el lunes 17 de julio iniciaron una investigación de oficio por esta agresión y que el caso hoy se turnó a la agencia especializada en violencia de género.

Te recomendamos: Ejecutan a maestra que envenenó a sus alumnos; uno de ellos murió

Golpean a maestra de kínder en Cuautitlán Izcalli

Luego de que se hizo viral el video de cómo una maestra de kínder, ubicado en la colonia Lomas de San Francisco Tepojaco, es golpeada y amenazada por dos padres de familia, la docente dio su testimonio del motivo por el que fue víctima de la agresión.

“Me hincaron y me hicieron pedirle perdón a su hijo de rodillas”, mientras el niño reía, relató la profesora luego de denunciar la agresión.

Ante de salir de la escuela el padre reiteró la amenaza contra la maestra diciendo que “ya sabía dónde vivía, que no sabía con quién me había metido, que él es la ver... de Izcalli y que me va a matar”, relató la víctima

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.