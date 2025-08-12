Detención de objetivos prioritarios y desmantelamiento de laboratorios en últimas tres semanas

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch , informó que en las últimas tres semanas han sido detenidas 2 mil 458 personas (algunos de ellos objetivos prioritarios) se aseguraron 900 armas de fuego y se decomisaron 12 toneladas de droga. Además de inhabilitaron 65 laboratorios para la producción de drogas.

Destacó que desde octubre de 2024 hasta la actualidad se han logrado avances significativos como la reducción de homicidios gracias a un combate fuerte a la delincuencia. De igual manera, más de 29 mil personas han sido detenidos por delitos de alto impacto, lo que significa el debilitamiento de los grupos criminales.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuáles han sido los resultados de seguridad más relevantes?

El titular de la SSPC señaló que tras el aumento de la fuerza para identificar a los principales generadores de violencia y a su vez gantizar la paz en algunos estado del país se obtuvieron los siguientes resultados:

En Baja California se registró una disminución de 35.8% al comparar julio de 2025 con septiembre de 2024. En el séptimo mes se puede observar un descenso importantes tras la detención de cinco operadores de células delictivas y generadores de violencia .

Fue detenido Gerardo “N”, alias el “JJ”, líder de una célula delictiva bajo el mando de Edwin Antonio “N”. Era uno de los principales generadores de violencia en Tijuana. También fue detenido Alfonso “N”, alias “Cabo 13", objetivo prioritario y generador de violencia en la entidad.

Integrantes del Cártel del Pacífico detenidos

En el Estado de México fueron detenidos 2 integrantes del Cártel del Pacífico a bordo de un vehículo, asegurando 608 kilos de metanfetamina. El costo de la droga asegurada es de 167 millones de pesos.

En el Estado de México, de septiembre de 2024 a julio de 2025 hubo una reducción de 45% en el promedio diario de víctimas de homicidio. Respecto a las últimas semanas se detuvo a José Luis “N”, alias “Crack”, generador de violencia en la región.

De igual manera, se realizó la detención de 26 integrantes de La Familia/CJNG, a quienes se les relaciona con los delitos de secuestro, extorsión y robo principalmente.

Detención de expolicías con órdenes de aprehensión

Omar García Harfuch señaló que en una operación en conjunto con autoridades de Puebla fueron detenidos cuatro expolicías que contaban con órdenes de aprehensión por dar información y proteger a integrantes de grupos criminales, además de obstaculizar investigaciones relacionadas con homicidios.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.