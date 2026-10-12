Detienen en Tabasco a “El Cabra”, presunto líder de la “Mara 18″ y buscado en El Salvador

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer que en Villahermosa, Tabasco, fue detenido Óscar Ariel “N”, mejor conocido como El Cabra, presunto integrante y líder de la Mara 18.

De acuerdo al mensaje que se difundió este lunes 12 de octubre, la persona arrestada era buscada internacionalmente por el Gobierno de El Salvador.

En Villahermosa, Tabasco, elementos de @SEMAR_mx, @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico y autoridades estatales detuvieron a Óscar Ariel “N”, alias “El Cabra”, identificado como uno de los líderes de la organización criminal “Mara 18” y objetivo de las autoridades de El Salvador.… pic.twitter.com/4Eq6ZpOizY — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 12, 2026

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Orden de aprehensión internacional por “El Cabra”, detenido en Tabasco

Las autoridades mexicanas informaron que el aprehendido era buscado en varios países debido a que es señalado por su presunta participación en, al menos, 15 homicidios, delitos sexuales y narcomenudeo.

Finalmente, el funcionario agradeció a la administración de El Salvador por el intercambio de información, así como a la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y a su dependencia.

¿Qué es la “Mara 18″ y cómo creció en El Salvador?

La Mara 18 también es conocida como Pandilla 18 o La 18 y es una de las organizaciones criminales más grandes no sólo del continente, sino del hemisferio occidental.

De acuerdo a relatos de las autoridades de Estados Unidos, así como a investigaciones periodísticas, esta organización criminal nació en la década de los 60 en Los Ángeles, California, y se expandió por algunos países de Centroamérica, especialmente en El Salvador, tras la deportación masiva de migrantes.

Su operación estaría centrada no sólo aquel país, sino también en Guatemala, Honduras, México, Estados Unidos, Canadá e incluso algunas naciones de Europa.

En los años 90 y 2000 se hizo mundialmente famosa por su rivalidad con La Mara Salvatrucha o MS-13 cuando se disputaban el control del continente. En medio de su batalla, se dedicaban a la extorsión, narcotráfico, homicidio, secuestro y trata de personas.

Desde 2022 su estructura ha sido debilitada debido a la política de seguridad y régimen de excepción que implementa la administración de Nayib Bukele; sin embargo, en otros países sigue presente.

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