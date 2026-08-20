La investigación por el feminicidio de una mujer en un hotel de San Pedro Garza García, Nuevo León, quedó cerrada luego de que tanto la víctima como el hombre señalado como presunto responsable murieran.

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El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, explicó que el fallecimiento de una persona involucrada puede ser una de las causas para extinguir una investigación penal.

Con la muerte de ambas personas, la Fiscalía determinó que ya no existe posibilidad de ejercer acción penal contra el presunto responsable, por lo que la investigación quedó concluida.

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