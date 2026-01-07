Alertan por videos en TikTok con programas falsos para robar contraseñas y datos personales

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitió una alerta sobre la circulación de videos en TikTok que promueven supuestos métodos para descargar programas o activar servicios de pago de forma gratuita que son un fraude.

De acuerdo con las autoridades, estos contenidos no solo son engañosos, sino que esconden software malicioso que puede poner en riesgo la seguridad digital de quien lo reproduzca y ejecute.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Alerta en TikTok por robo de datos personales

Según el comunicado oficial, hay videos que prometen activar sistemas operativos, servicios de suscripción, paquetería de oficina o software de diseño sin costo alguno. Estos contenidos, que aparentan ser tutoriales confiables, contienen instrucciones que realmente instalan malware en los dispositivos de quienes siguen los pasos sugeridos.

Este tipo de programas maliciosos están diseñados para vulnerar la seguridad del equipo, desactivar protecciones del sistema operativo y permitir que ciberdelincuentes accedan a información sensible. Entre los datos que pueden ser comprometidos figuran contraseñas, cuentas de correo, perfiles de redes sociales e incluso accesos a servicios bancarios en línea.

¿Cómo funcionan los malware que aparecen en TikTok?

El mecanismo de este tipo de malware generalmente implica que el usuario copie y ejecute un código o descargue un archivo que supuestamente activa un servicio “gratuito”. Sin embargo, una vez que el código se ejecuta, modifica el sistema operativo e instala programas ocultos que extraen información sin el conocimiento del propietario del dispositivo.

Las recomendaciones de la policía cibernética

Para evitar convertirse en víctima, las autoridades recomiendan no copiar ni ejecutar comandos de procedencia desconocida, en especial los que se muestran en videos o publicaciones en redes sociales . También enfatizan que se evite instalar activadores, versiones no oficiales de programas o software pirata, y que se descargue únicamente desde fuentes confiables.

La SSC sugiere mantener actualizado el sistema operativo y contar con un antivirus activo, así como revisar periódicamente la actividad de las cuentas para detectar accesos sospechosos. Otra recomendación es realizar respaldos periódicos de la información, lo cual ayuda a recuperar archivos en caso de infección o pérdida de acceso.

Cárteles usan Tiktok para reclutar a jóvenes

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.