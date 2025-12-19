Delincuencia impulsa inversión en seguridad
Ante el aumento de la inseguridad, los ciudadanos han tenido que invertir en seguridad tanto para sus casas como para sus negocios.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que el 63% de la población adulta en México se siente insegura en su ciudad.
Las ciudades consideradas más inseguras de México son:
- Culiacán, Sinaloa con 88.3%
- Irapuato, Guanajuato con 88.2% Chilpancingo, Guerrero con 86.3%
- Ecatepec de Morelos, Estado de México con 84.4%
- Cuernavaca, Morelos con 84.2%