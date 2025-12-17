inklusion.png Sitio accesible
Aumenta la percepción de inseguridad en la CDMX; pese a una disminución del 13% en delitos de alto impacto

Los capitalinos aseguran sentirse inseguros en sus propias colonias, pese a que el gobienro capitalino reporta una disminución en los delitos de alto impacto.

Por:  Tania Itzel Vargas

  • El Gobierno capitalino informó que entre enero y noviembre de 2025 disminuyeron un 13% los delitos de alto impacto.
  • No obstante, la percepciónd e inseguridad de los capitalinos va en aumento.
  • Entre los delitos de alto impacto con mayor incidencia está el robo con violencia.
  • El gobienro capitalino informó que el robo de vehículos y autopartes disminuyeron un 14% con relación al mismo periodo de 2024; no obstante, los capitalinos siguen sufriendo por este tipo de delitos.

