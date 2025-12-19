Hombre intenta asesinar a su pareja en Chilpancingo, Guerrero; a pesar de ser detenido, quedó en libertad
Hombre intenta asesinar a su pareja en violento ataque de violencia familiar, es detenido por autoridades pero queda en libertad pese a la gravedad del caso.
- Un hombre en Chilpancingo, Guerrero, agredió brutalmente a su pareja sentimental con intento de asesinato, motivado por conflictos en la relación, destacando la persistente violencia de género en la región
- Tras el intento de feminicidio, el agresor fue detenido por elementos de la Policía Municipal en el lugar de los hechos, en una colonia de la capital guerrerense
- A pesar de la detención inicial por agresión física y amenazas, el sujeto quedó en libertad debido a decisiones judiciales, generando indignación por la impunidad en casos de violencia familiar
- El incidente resalta problemas recurrentes en Chilpancingo con violencia contra la mujer, donde agresores son liberados rápidamente, aumentando el riesgo para las víctimas en Guerrero
- Autoridades investigan el caso bajo protocolos de feminicidio en tentativa, pero la liberación del presunto responsable pone en evidencia fallas en la aplicación de medidas cautelares efectivas
- Casos similares en la zona subrayan la necesidad de reformas para proteger a víctimas de parejas agresoras, evitando que detenidos por intento de homicidio regresen a la libertad sin garantías