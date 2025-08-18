México extradita a EUA a dos reos acusados de delitos sexuales infantiles

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó el pasado domingo 17 de agosto a dos ciudadanos mexicanos requeridos en Estados Unidos (EUA) por delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

La acción se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde agentes estadounidenses recibieron a los imputados para su traslado, en cumplimiento del Tratado de Extradición vigente entre México y EUA.

Francisco “L” y Francisco “C” fueron extraditados a Texas

El primer detenido, identificado como Francisco “L”, es requerido por el Tribunal de Distrito del Condado de Harris , Texas, por los delitos de abuso sexual continuo, lesión sexual calificada e indecencia, cometidos contra dos menores de edad.

Fue detenido en abril de este año en Matamoros, Tamaulipas.

México extradita a 29 criminales a Estados Unidos, esto se sabe [VIDEO] La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la extradición de 29 criminales; su traslado se lleva bajo protocolos institucionales.

Por su parte, Francisco “C” enfrenta cargos en la misma jurisdicción estadounidense por agresión sexual agravada e indecencia en contra de un menor. Su captura ocurrió también en abril, en la Ciudad de México (CDMX).

Ambos fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad y entregados de manera formal a las autoridades estadounidenses.

¿Por qué México extraditó a dos connacionales a EUA?

La Ley de Extradición Internacional establece los lineamientos bajo los cuales México puede entregar a personas requeridas por la justicia extranjera.

Entre los requisitos se contempla que los delitos imputados tengan correspondencia en la legislación de ambos países, que exista garantía de debido proceso y que se respete la defensa legal de los acusados.

Asimismo, la ley prohíbe la extradición en casos de persecución política. delitos de fuero militar o cuando exista riesgo de que el reclamado sea torturado o desaparecido.

El proceso inicia con la solicitud formal de un país extranjero, misma que es revisada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y, en caso de proceder, remitida a la FGR. Posteriormente, un juez de distrito analiza la solicitud y el Ejecutivo federal da el visto bueno final para ejecutar la entrega.

Trasladan a 26 presos de México a EUA; entre los que destaca “El Cuini”, “La Tuta” y “El Chavo Félix” [VIDEO] México traslada 26 presos a EUA, incluyendo a “El Cuini”, “La Tuta” y “El Chavo Félix”, en un operativo de cooperación bilateral contra el narcotráfico.

FGR asegura que traslado fue con apego a las normas internacionales

De acuerdo con el comunicado 548/25 de la FGR , la entrega se efectuó con apego a la ley y con las debidas garantías de respeto a los derechos humanos, subrayando que estas acciones buscan garantizar la protección de las víctimas y la correcta aplicación de la justicia.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.