Tomar café puede prevenir el síndrome del intestino irritable, pero no es para todos

Tomar café puede prevenir el síndrome del intestino irritable, pero parece que no es una bebida apta para todas las personas con esta afección. Así lo afirma un reciente metaanálisis publicado en la revista Nutrients, que analizó los datos de varios estudios sobre el efecto del café en esta afección gastrointestinal.

El síndrome del intestino irritable (SII) es un trastorno funcional del aparato digestivo que se caracteriza por dolor abdominal, hinchazón, diarrea o estreñimiento, sin una causa orgánica aparente. Se estima que afecta al 10-15% de la población mundial y tiene un impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes. Aunque se desconoce su origen exacto, se cree que intervienen factores genéticos, ambientales, psicológicos e inmunológicos.

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo, con más de 400 mil millones de tazas al año. Además de su efecto estimulante, el café contiene numerosas sustancias bioactivas que pueden tener beneficios para la salud, como antioxidantes, antiinflamatorios y prebióticos. Sin embargo, el café también puede tener efectos adversos, como irritación gástrica, insomnio o ansiedad.

¿Qué dice el metaanálisis sobre el café y el SII?

El metaanálisis realizado por un equipo de investigadores de Singapur y publicado en Nutrients en noviembre de 2023 se propuso dar sentido a los informes contradictorios sobre la relación entre el consumo de café y el riesgo de SII. Para ello, revisaron sistemáticamente las bases de datos científicas y seleccionaron ocho estudios que cumplían los criterios de calidad e incluían datos sobre el consumo de café y la incidencia o prevalencia de SII. Estos estudios abarcaban un total de 432 mil 022 personas de diferentes países y regiones.

Los resultados del metaanálisis mostraron que los bebedores de café tenían un 16% menos de probabilidades de desarrollar SII que los no bebedores, independientemente de la cantidad o el tipo de café consumido. Esta asociación inversa fue estadísticamente significativa y se mantuvo después de ajustar por posibles factores de confusión, como la edad, el sexo, el tabaquismo, el alcohol o el índice de masa corporal.

Los autores del estudio sugieren que el efecto protector del café contra el SII podría deberse a las moléculas bioactivas presentes en esta bebida, como los polifenoles, los diterpenos, la trigonelina y las melanoidinas. Estas sustancias tienen propiedades antioxidantes, antifibróticas y antiinflamatorias, así como una influencia en el microbiota intestinal, los ácidos biliares, la motilidad intestinal y la permeabilidad intestinal que podrían favorecer la salud digestiva.

¿El café es bueno para todos?

A pesar de estos hallazgos prometedores, el metaanálisis también advierte que el consumo de café podría no ser beneficioso para todo el mundo. Según el investigador principal del estudio, el Dr. Qin Xiang Ng, de la Universidad Nacional de Singapur, algunas personas con SII predominante diarreico podrían experimentar un empeoramiento de sus síntomas al tomar café, debido a su efecto laxante y estimulante. Por eso, el Dr. Ng recomienda no consumir café regularmente solo para prevenir o tratar el SII, sino consultar con un médico o un nutricionista sobre la conveniencia o no de incluirlo en la dieta.

Asimismo, el Dr. Ng señala que el café podría tener otros beneficios para la salud que no se han explorado en este metaanálisis, como la prevención o el tratamiento de la enfermedad del hígado graso. En este caso, sugiere tomar al menos una taza de café al día, incluso descafeinado.

