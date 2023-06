¿No eres feliz? Este reto basado en la ciencia te ayudará a serlo

Seguramente en más de una ocasión te has cuestionado ¿soy feliz? pregunta para la que pocos tienen respuesta concreta y segura, por lo que este reto de la felicidad de la sección Well del diario New York Times, podrá ayudarte para contestar a esta incógnita común el 20 de junio de 2023, fecha en que se celebra el “Yellow Day”, considerado como el Día Más Feliz del Año.

Yellow Day 2023: Este 20 de junio se celebra el Día más feliz del año

¿En qué consiste el reto de la felicidad, publicado por el New York Times?

En el desafío de siete pasos de la felicidad, te percatarás de los elementos que le dan sentido a tu vida y del papel que juegan tus relaciones. El reto toma en cuenta diversas aportaciones científicas que son resultado de estudios de campo con el objetivo de conocer cómo una persona puede ser feliz o por qué muchos aseguran serlo.

Día 1: Evalúa tus amistades

De acuerdo con el Estudio de Desarrollo de Adultos de Harvard , que analizó a tres generaciones y más de 1300 descendientes de 724 personas participantes, se concluyó que las relaciones sólidas contribuyen a que tengamos una vida feliz. Según el estudio científico, la solidez de nuestros lazos es lo que determina si una persona se siente realizada, aun más que la riqueza, el coeficiente intelectual o clase social.

Día 2: Ten una llamada de 8 minutos con alguien cercano

Sí, una llamada telefónica es considerada un arma poderosa, según el reto de la felicidad en siete días, sobre todo si la charla es con alguien de quien no has escuchado la voz en mucho tiempo. La llamada debe durar tan siquiera 8 minutos, tiempo en el que ambas personas seguramente preguntarán sobre su estado de salud, sus familias y hacer planes para salir. Las conversaciones también puede realizarse entre personas que son cercanas.

Día 3: Hablar con desconocidos

Sí, aunque suene raro, hablar con desconocidos puede alegrarnos la vida, pero ¿cómo? bueno es que tener charlas con tus vecinos pueden cambiar tu forma de pensar acerca de él o del mundo que te rodea. Asimismo podrías encontrar explicaciones sobre cuestionamientos que siempre habías tenido.

Día 4: Escribe un panegírico en vida

Porque no nos debe apenar tener sentimientos, le tendrás que decir a una persona importante en tu vida cuánto la quieres o lo que en verdad sientes por ella. Y es que, como dice Bob Waldinger, profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard, las personas se deben de preguntar ¿Dónde estarías, o quién serías sin esas personas?

En esta parte del reto también debes de contestar a la siguiente pregunta: ¿Qué le dirías a esa persona especial si nunca la volvieras a ver? Piensa en la respuesta y luego escríbelo. Después envíaselo, no importa si es por correo electrónico, WhatsApp o si se lo entregas en una carta a mano.

Día 5: Ten amigos en la oficina

Según un informe de la empresa de análisis Gallup de 2022, las personas que tienen un mejor amigo en el trabajo suelen ser más comprometidas que lo tienen. Asimismo, estos son más propensos a innovar, hacer comentarios y hacer más trabajo en menos tiempo

Día 6: No canceles planes

Interactuar con otras personas, de acuerdo con Bob Waldinger, mejora nuestro estado de ánimo y no hace más felices de lo que esperamos. Así que en esta parte del reto debes agendar una salida con una persona especial.

Día 7: Sé feliz todo el año

Si cumpliste con todos los puntos anteriores y llegaste al Día 7 puedes darte cuenta que tu mirada hacia ti y hacia los demás cambió de manera positiva.

