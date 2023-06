La felicidad es una de esas incógnitas que constantemente se busca estudiar, ya sea para definirla, sus causas, razones e incluso cómo llegar a ella, por eso hoy te compartimos datos de la Universidad de Harvard, ya que a través de un estudio revelan la edad en la que es más feliz una persona.

Antes de conocer este dato, sería vital explicar que la felicidad es una emoción o estado de ánimo que experimenta un ser humano consciente al llegar a un momento de bienestar, sin embargo, esta es una condición subjetiva y relativa.

¿Cuáles son las razones para ser feliz, según la Universidad?

Para definir esta edad, los científicos de la Universidad de Harvard han realizado un estudio bastante amplio y tardado, inició antes de 1940 y ha analizado la vida de 700 jóvenes, de los cuales solo 60 sobreviven.

Los investigadores más adentrados en el Estudio sobre Desarrollo Adulto son el Dr. Robert Waldinger, director del Centro de Terapia Pscicodinámica e Investigación del Hospital General de Massachusetts, y el Dr. Marc Schulz, doctor en Psicología Clínica por la Universidad de California en Berkeley.

Ellos confirmaron que todas las personas del estudio tuvieron cambios a lo largo de su vida y que justo los factores más “tradicionales” como salud física y mental, longevidad, éxito profesional, ejercicio o dieta equilibrada no fueron la razón de la felicidad.

De hecho, es algo mucho más sencillo; afirmaron que la clave para vivir más feliz y saludable son las relaciones de calidad, ya que las personas que están conectadas con sus amigos y familiares son más felices, físicamente más saludables e incluso vivir más .

Una relación de buena calidad significa una relación en la que te sientes seguro, en la que puedes ser tú mismo. Claro que ninguna relación es ideal, pero esas son cualidades que hacen que la gente florezca.

¿A qué edad eres más feliz, según el estudio de Harvard?

De acuerdo a los expertos, a partir de los 60 años la gente es más feliz. Aunque no lo creas, el estudio revela que las personas son más felices a edades avanzadas, ya que en este punto de la vida “nos quitamos obligaciones de encima, amistades que no nos hacen felices o reuniones que no nos gustan”. Es como si el cerebro diera más valor a lo positivo que a lo negativo, pero sobre todo prioriza lo que nos alegra en un periodo en el que aún quedan cosas por aprender y desarrollar.

Hábitos para ser feliz

Si la felicidad depende de las relaciones, existen ciertos hábitos que una persona puede adquirir o mejorar, según los expertos de Harvard el principal es analizar cuáles son las relaciones importantes y las procures para no perderlas.

En general hay que cuidar todas las relaciones; conversar y escuchar a los demás. Ser amable y generoso también debe volverse un hábito y a veces será necesario aprender a pedir perdón. Cuestiónate y expresa tu amor, cariño o afecto a amigos, familiares y pareja; como te podrás dar cuenta, todos son cambios personales que no se refieren a cosas materiales, sino a un bienestar emocional.

