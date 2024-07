Harvard revela los medicamentos más efectivos contra la migraña y no es el que crees: “Tres veces más útil”

Sufrir de migraña es de una de las peores molestias que cualquier persona puede sentir en su día a día. Ese profundo dolor en el centro de la cabeza es un verdadero obstáculo para afrontar nuestras tareas y, en muchos casos, tomar un medicamento no resulta suficiente para erradicarla por completo y en poco tiempo.

Sin embargo, un reciente estudio de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, reveló nuevos hallazgos sobre los tratamientos más efectivos y desafió las creencias comunes sobre las soluciones más utilizadas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El análisis retrospectivo se basó en 10 millones 842 mil 795 registros de ataques de migraña recopilados a través de una aplicación entre junio de 2014 y julio de 2020. En total, se analizaron 25 medicamentos agudos pertenecientes a siete clases diferentes: paracetamol, antiinflamatorios no esteroides (AINEs), triptanes, analgésicos combinados, ergóticos, antieméticos y opioides. Otras variables como los gepantes y ditan no fueron incluidos.

¿Qué clases de medicamentos son los mejores para quitar la migraña?

El trabajo incluyó datos de más de 278 mil usuarios que reportaron 3 millones 119 mil 517 ataques de migraña. Utilizando un modelo de regresión logística anidada a dos niveles, los investigadores ajustaron los datos para tener en cuenta los medicamentos concurrentes y la varianza dentro del mismo usuario. Los resultados mostraron que las clases de medicamentos más efectivas fueron:



Los triptanes , con una razón de probabilidades media (OR) de 4.8

, con una razón de probabilidades media (OR) de 4.8 En segundo nivel quedaron los ergóticos (OR 3.02)

(OR 3.02) Y, en tercer lugar, los antieméticos (OR 2.67)

Otras pastillas , como los opioides (OR 2.49), los AINEs (OR 1.94) y los analgésicos combinados (OR 1.69) también demostraron erradicar la dolencia aunque en menor medida. Por otro lado, el paracetamol mostró una OR de 0.83 e indicó una efectividad similar o menor en comparación con el ibuprofeno, que se usó como referencia.

¿Qué pastilla es buena para tomar para la migraña?

En términos de medicamentos individuales el eletriptán (OR 6.1), el zolmitriptán (OR 5.7) y el sumatriptán (OR 5.2) destacaron como los más efectivos contra la migraña . Estos resultados fueron consistentes en los análisis específicos por país, con opioides similares en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, lo que refuerza la veracidad del estudio.

Este enfoque permitió una comparación directa y simultánea de un amplio abanico de medicamentos agudos para la dolencia. Estos hallazgos, que coinciden con las recomendaciones de las guías clínicas, proporcionan información valiosa para complementar la práctica clínica y optimizar el tratamiento del dolor de cabeza.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.