La música sí afecta tu rendimiento al hacer ejercicio: estudio

Un estudio reciente señaló que escuchar música antes o después del ejercicio, ya sea aeróbico o anaeróbico, sí puede afectar en el rendimiento deportivo de las personas al estimular el estado emocional de prearranque y activar los procesos de recuperación y descanso.

El estudio en cuestión sugirió que escuchar tu música preferida mientras practicas algún deporte o ejercicio optimiza los resultados de tus actividades, al consolidar un estado psicológico de máximo rendimiento .

Lo anterior, basado en el argumento de que la música genera un estado emocional de prearranque positivo, así como activar los procesos de recuperación y descanso post competición. Clásicos como ‘Don’t Stop Me Now’ de Queen y ‘Eye of the Tiger’ de Survivor, se han convertido en los temas favoritos de los deportistas a la hora del ejercicio.

Beneficios en el rendimiento del ejercicio al escuchar música

Entre los beneficios que la música puede traer en el rendimiento de los deportistas a la hora de hacer ejercicio, el estudio señala los siguientes:



Genera y transmite estados de ánimo, influye en los procesos intelectuales, de predisposición y hasta en el movimiento.

Escuchar música durante el ejercicio aumenta un 20 por ciento la resistencia del deportista.

Un ritmo musical alto ayuda a que los actos motores sean más eficientes y, en consecuencia, mejorar el rendimiento físico.

Mejora el estado de ánimo y la respuesta emocional.

Al escuchar música durante el ejercicio se dirige la atención a los sonidos y no a la sensación de fatiga y dolor, así como ignorar distracciones externas y focalizar la atención en el rendimiento físico.

Música mejora el rendimiento en ejercicios aeróbicos

Los deportistas que realizan ejercicios aeróbicos usualmente escuchan música mientras llevan a cabo sus actividades. Esto, debido a que se estimula la motivación y se disminuye la percepción de cansancio.

Asimismo, se demostró que las concentraciones de lactato en sangre disminuyen ante la presencia de la música. Cabe señalar que el ritmo y tiempo de la música puede influir en la frecuencia cardíaca del deportista.

Rendimiento en ejercicios anaeróbicos podría verse perjudicado por la música

A pesar de que la música durante el entrenamiento aporta todos los beneficios ya mencionados al rendimiento de los deportistas, para las personas que practican ejercicios anaeróbicos puede resultar muy diferente.

El estudio señala que el grado de concentración necesario para la práctica de actividades anaeróbicas es mayor y de menor duración que para las actividades aeróbicas, lo que causa un mayor cansancio en el sistema nervioso central.

Por lo anterior, escuchar música durante el ejercicio anaeróbico reduce el rendimiento en términos generales, ya que esta evade la atención y hace que se pierda la concentración necesaria para realizar las actividades.

No obstante, escuchar música durante el calentamiento sirve para aumentar la motivación y el rendimiento en el ejercicio, sea aeróbico o anaeróbico. También activa los procesos de descanso y recuperación después de las actividades.

