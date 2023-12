Los microbios intestinales infieren en la ansiedad social

La llegada del Año Nuevo puede ser motivo de celebración para muchos, pero para algunos otros, pensar en los eventos sociales puede desencadenar ansiedad y angustia. Una nueva investigación revela que los microbios en el intestino pueden jugar un papel crucial en el trastorno de ansiedad social (TAE), lo que abre así nuevas posibilidades para las terapias.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Científicos había identificado previamente diferencias en el microbioma intestinal de personas con TAE en comparación con aquellas sin el trastorno. Ahora, investigadores llevaron a cabo un estudio trasplantando los microbios intestinales de personas con TAE a ratones de laboratorio, observando una mayor respuesta al miedo social en estos animales.

El profesor John Cryan, coautor de la investigación en el University College Cork, enfatizó la importancia de cuidar los microbios intestinales para mantener el cerebro social funcionando adecuadamente. “El punto principal es que debemos cuidar a nuestros microbios, especialmente a lo largo del desarrollo e incluso en la edad adulta, para mantener el cerebro social funcionando adecuadamente”, dijo.

Lee también: La píldora que podría ayudar a las personas que están a dieta; esta es su característica

El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences , tomó muestras fecales de personas con y sin TAE, y trasplantó estas muestras a ratones de laboratorio. Los resultados revelaron diferencias en el microbioma intestinal de los ratones, afectando su comportamiento, especialmente en situaciones de miedo social.

Cryan señaló que, además de la genético y otros factores, este trabajo resalta la importancia de la flora intestinal en los trastornos como el TAE. “El microbioma intestinal puede desempeñar un papel causal en el aumento de las respuestas de miedo social en el trastorno de ansiedad social”, destacó para The Guardian.

Lee también: Coronavirus felino: Cómo identificar la enfermedad en gatos

Los hallazgos sugieren nuevas vías para desarrollar terapias para personas con TAE, incluyendo posibles ajustes en la dieta, como aumentar la ingesta de fibras y alimentos fermentados. Cryan expresó su interés en explorar estos enfoques como potenciales herramientas terapéuticas. A medida que la conexión entre el microbioma intestinal y la salud mental se profundiza, estos descubrimientos ofrecen una perspectiva emocionante para el desarrollo de intervenciones más específicas y efectivas en el tratamiento de los trastornos de ansiedad social.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.