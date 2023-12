Esta píldora podría generar una mayor sensación de saciedad en personas que están a dieta

Una nueva píldora podría ayudar a obtener una mayor sensación de saciedad, según un estudio reciente realizado en cerdos. Se trata de la píldora ‘Vibes', que emite vibraciones en el estómago y engaña al cerebro para que persuadirlo sobre esta sensación.

La investigación, publicada a través de The Guardian, aún no se ha probado en humanos, pero los resultados en animales son prometedores. Los investigadores observaron que los cerdos que tomaron la píldora 30 minutos antes de comer tenían un 40% menos de hambre durante la siguiente media hora, lo que les hizo engordar más lentamente que los que no la tomaron.

¿Cómo funciona esta píldora?

Según los autores del estudio, las vibraciones activan los receptores de estiramiento del estómago, que detectan la presencia de comida. Esto hace que se envíen señales al hipotálamo, una parte del cerebro que regula el apetito, a través del nervio vago, que conecta el estómago con el cerebro. Estas señales aumentan los niveles de varias hormonas que producen sensación de saciedad, como la colecistoquinina o el péptido YY, y disminuyen los de las que provocan sensación de hambre, como la grelina.

Los expertos prevén que la píldora se consuma 20 o 30 minutos antes de la comida para provocar la sensación de saciedad deseada al principio de la comida. Las vibraciones, alimentadas por una pila alojada en la cápsula ingerida, pueden activarse cuando el ácido estomacal disuelve una membrana que rodea la pastilla o mediante un temporizador.

Los investigadores afirman que las píldoras, del tamaño de un comprimido grande de vitaminas, ofrecen una terapia temporal no invasiva, sin necesidad de cirugía para adelgazar, y salen del organismo con otros residuos sólidos, es decir, en los humanos se tiran por el retrete. Sin embargo, sugieren que podría ser posible desarrollar píldoras que se implanten o permanezcan en el estómago, para reducir la necesidad de que la gente las tome repetidamente, en caso de que necesiten una terapia continuada.

Según Giovanni Traverso, profesor asociado del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y autor de la investigación financiada por empresas como Wegovy, “este enfoque ofrece una alternativa potencialmente sinérgica a otras terapias disponibles en la actualidad”. La píldora no implica el uso de fármacos que pueden acarrear importantes efectos secundarios, añadió.

