Síntomas de la diabesidad: qué es y por qué preocupa a los expertos

La reciente pandemia de COVID-19 ha ayudado a contextualizar de forma gráfica la magnitud de dos enfermedades que han alcanzado proporciones endémicas en el mundo: obesidad y diabetes. La relación entre ambas es tan estrecha y alarmante que se ha acuñado el término diabesidad; te explicamos qué es, cuáles son sus síntomas y cómo se puede prevenir.

El principal peligro de su proliferación es que la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica relativamente silente, al tiempo que los niveles elevados de glucosa pueden dañar gravemente muchos órganos y sistemas del cuerpo, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos; pudiendo causar ceguera, daño renal, problemas cardiovasculares e incluso amputaciones de extremidades.

¿Qué es la diabesidad?

Se trata de una enfermedad fundamentalmente derivada de una dieta desequilibrada acompañada de sedentarismo . “Sin embargo, también hay que decir que hay factores genéticos y epigenéticos que pueden favorecer su aparición”, puntualiza Javier Escalada, director del Departamento de Endocrinología de la Clínica Universidad de Navarra.

Además, la diabesidad no solo se ha identificado en mayores de edad, cada vez es más común que la población infantil y juvenil sean obesos y padezcan diabetes tipo 2.

En los últimos años la obesidad ha aumentado en todo el mundo.



Una de las mayores preocupaciones del personal médico es que la combinación de ambas puede fomentar la aparición de dolencias cardiovasculares y otra nueva epidemia como es la enfermedad hepática grasa no alcohólica.

¿Diabesidad una nueva epidemia?

La presidenta de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), Irene Bretón, insiste en que “la obesidad es una enfermedad que no siempre se considera como tal o no se reconoce su importancia, tanto en las administraciones como por parte de la ciudadanía”.

En este contexto, para muchas personas la obesidad no es una enfermedad devastadora que aumente el riesgo de mortalidad o de paso a múltiples complicaciones, sin embargo, se ha comprobado con diversos estudios que “quienes la padecen de forma grave pueden perder entre 10 y 12 años de vida”, puntualiza.

Síntomas de la diabesidad

Por lo general estos son los característicos de la propia diabetes y de la obesidad. En muchas ocasiones, no hay una clínica aparente y otras veces el paciente refiere síntomas tempranos como exceso de sed, aumento de la cantidad de orina emitida, pérdida de peso, cansancio, entre otros.

Sin embargo, “En otras ocasiones, el diagnóstico se hace tras haber sufrido alguna de las complicaciones de estas enfermedades”, añade el endocrinólogo Javier Escalada.

En cuanto al diagnóstico, basta con realizar un estudio de sangre y valorar los resultados junto con los datos de peso , altura e índice de masa corporal y así determinar si el paciente padece o no diabesidad.

¿Cómo prevenir la diabesidad?

Para evitar padecer esta enfermedad es necesario dar prioridad a la pérdida de peso y al aumento de la actividad física. De hecho, cualquier persona, aunque no padezca obesidad o diabetes, debería gozar de una alimentación saludable, realizar ejercicio físico y mantener un adecuado descanso.

Desde el punto de vista de Irene Bretón, “hay que aprender a comer mejor, no es sólo cuestión de comer menos. Tenemos que adaptar las calorías que ingerimos a lo que vamos a gastar”.

Para muchos expertos la diabesidad se puede evitar al mantener una alimentación basada en la dieta mediterránea , y en cuanto a la reducción del sedentarismo lo mejor es hacer ejercicio de a poco y tomar en cuenta que el tiempo y nivel de entrenamiento físico depende de la edad y la existencia de otras patologías.

Lo recomendable para los adultos es hacer como mínimo 150 minutos semanales de actividad física moderada, distribuidos entre tres y seis días de por lo menos 15 y 30 minutos.

