Este tipo de bebidas pueden causar serios daños a tu hígado

El hígado es el órgano de mayor tamaño dentro del cuerpo y uno de los más importantes, ya que es el encargado de ayudar al estómago a digerir los alimentos, almacenar energía y eliminar las toxinas. Sin embargo, si no cuidamos bien nuestra dieta o mantenemos malos hábitos como consumir bebidas que lo dañen nos arriesgamos a sufrir enfermedades hepáticas, las cuales complicarán mucho nuestra vida cotidiana y en algunos casos puede ser mortal.

¿Qué es el hígado?

De acuerdo con un documento del portal Mayo Clinic , el hígado es un órgano de un tamaño similar a un balón de futbol. Se encuentra justo debajo de la caja torácica en el lado derecho del abdomen. Además consta de dos lóbulos principales, los cuales están formados por 8 segmentos. Los segmentos están formados por miles de lobulillos (lóbulos pequeños).

Los lobulillos están conectados a conductos pequeños que a su vez se conectan a conductos más grandes, para formar, en última instancia, el conducto hepático común que transporta la bilis producida por las células hepáticas hacia la vesícula biliar y el duodeno. La bilis es un líquido de color amarillo claro o naranja que ayuda a digerir los alimentos.

Una de las principales funciones del hígado es eliminar sustancias tóxicas que pueden ser ingeridas en bebidas, alimentos o medicamentos, por lo que te decimos cuales son las bebidas que más hacen daño a este órgano.

¿Cuáles son las bebidas que más hacen daño al hígado?

Alcohol

De acuerdo con la Fundación Mexicana para la Salud Hepática , el alcohol en ningún caso es beneficioso para la salud, e incluso un consumo abusivo puede producir enfermedades como por ejemplo la cirrosis. Un exceso de alcohol puede afectar al funcionamiento y dañar las células que se encuentran en el hígado, perjudicando la digestión correcta de los alimentos.

También pueden presentarse otras afecciones por el exceso de alcohol como el hígado graso (acumulación de grasa) o hepatitis alcohólica (inflamación aguda). Según, la experta Janet Coleman en Eat this, not that ; los licores fuertes tienen más alcohol que la cerveza o el vino, por ello son más peligrosos para el órgano.

El alcohol permanece en el torrente sanguíneo hasta que el hígado lo descompone, y si la persona consume alcohol más rápido de lo que el hígado puede descomponerlo, el nivel de alcoholemia se eleva.

Bebidas azucaradas

El alcohol no es la única bebida que puede causar serios estragos a tu hígado . También las bebidas azucaradas y refrescos. Además, los dulces o galletas pueden causar fibrosis.

Los refrescos además de dañar los riñones son un riesgo por su exceso de azúcar y jarabe de maíz rico en fructosa, ingredientes que se pueden convertir en grasa en el hígado, esta acumulación de grasa en las células hepáticas es conocida como hígado graso no alcohólico.

Bebidas energéticas

Desde hace algunos años las bebidas energéticas se han convertido en aliadas de las personas que se tratan de mantenerse despiertos para realizar sus actividades, pero un consumo abusivo de estas bebidas no solo puede causar alteraciones en el sueño o provocar nerviosismo, también son perjudiciales para la funcionalidad del hígado, llegando al grado de causar insuficiencia hepática.

Para proteger tu hígado conviene una ingesta moderada de estas bebidas e incluso tratar de evitarlos. Además de llevar una dieta balanceada, consumir mucha agua y realizar ejercicio.

Alimentos que dañan tu hígado

Además de este tipo de bebidas también hay una serie de alimentos que son perjudiciales para el hígado. A continuación, enumeramos algunos de ellos:

Sal

La sal retiene líquidos, aumenta la tensión y también es perjudicial para nuestro hígado por lo que te recomendamos quitar el salero de tu mesa y comprobar las etiquetas de los alimentos ricos en sodio.

Alimentos ricos en proteínas

Ingerir un exceso de proteínas pueda provocar que nuestro hígado deje de funcionar correctamente, y como consecuencia, dejen de eliminarse las toxinas perjudiciales para nuestro organismo.

Alimentos procesados

Carnes, bolsa de papas fritas, embutidos, pan de molde o incluso los frutos secos son ricos en sodio. Por lo que, para proteger nuestro hígado conviene una ingesta moderada.

Quesos muy curados

Los quesos muy curados suelen tener un alto contenido en sodio.

