¿Cuál es el refresco más saludable y el más dañino, según la ciencia?

El refresco es una de las bebidas que más consumen los mexicanos, a pesar de que contiene altos índices de azúcar, pero si tuviéramos que elegir el más sano de entre todos los que hay ¿sabes cuál sería este o cuál es menos dañino para la salud, al menos en nuestro país?

Según datos del 2019 de la Universidad de Yale, México es el primer consumidor de refrescos en el mundo, con un promedio de 163 litros por persona al año, aproximadamente 40% más que el segundo consumidor, Estados Unidos. Ingerir este tipo de bebidas azucaradas de manera excesiva también se asocia a las comorbilidades como obesidad, diabetes, cáncer, problemas de conducta, entre otras.

¿Cuál es el refresco más saludable para tomar?

Harvard T.H.Chan School of Public Health señala que los refrescos entran en la categoría de bebidas azucaradas o bebidas con edulcorantes como jarabe de maíz con niveles altos contenido de fructuosa, jugo de frutas, sacarosa y más. Es por ello que están al final de la lista para ser recomendadas para cuidar la salud.

De acuerdo con los especialistas de Harvard, cuando las personas toman refrescos no se sienten tan llenas como si hubieran consumido las mismas calorías de alimentos sólidos. Es por ello que el Hospital Infantil de México no recomienda el consumo de bebidas azucaras, a menos que sea de manera ocasional y en una porción no mayor a 240 mililitros. No obstante, no todo es malo, ya hay una bebida considerada como refresco y que no perjufica o provoca daños a la salud, según la ciencia.

Un estudio publicado en 2007 en International Journal of Sports Medicine, el agua mineral con gas hidrata exactamente igual que el agua normal. Y es que no se observaron diferencias en el % de pérdida de peso corporal ni en el volumen total de orina tras 240 min de recuperación de las personas voluntarias.

Los resultados sugieren que las soluciones que son carbonatadas y/o contienen 10% de CHO son efectivas como las soluciones no carbonatadas y sin CHO con respecto a la reposición de líquidos durante 4 horas -señala el estudio.

¿Cuáles son los más dañinos?

Por el contrario al agua con gas, la investigadora Laura Moreno, de la Facultad de Medicina de la UNAM, señala en un artículo de Gaceta UNAM que el refresco de cola tiene como ingrediente principal el azúcar. La bebida es peligrosa por el ácido fosfórico.

Beber mucho refresco de cola causa:





-Problemas en la absorción de calcio en el organismo

-Debilidad en los huesos

-Promueve fisuras en los huesos

-Desgaste en los dientes

-Dificultes para absorber el hierro

-Riesgos de osteoporosis

El refresco de naranja también es considerado como de los más dañinos, ya que da la impresión de que se está tomando frutas, cuando no tiene. Asimismo tiene colorantes que son dañinos, sobre todo para menores de edad. Esto sin mencionar que no tiene ningún valor nutritivo, o vitamina C.

Además, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) provoca impactos neurológicos en los niños como hiperactividad y déficit de atención, debido a que entre los colorantes está el rojo 40, que es un subproducto del petróleo.

