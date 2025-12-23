Escasez de vacunas contra influenza en medio de la ola de “súper gripe”

Mientras la “súper gripe” continúa expandiéndose, algunos centros de salud del Estado de México ya reportan escasez de vacunas contra la influenza. De acuerdo con las enfermeras, las dosis llegan hasta enero de 2026.

Esta escasez es consecuencia de la alta demanda ante el aumento de contagios por la nueva variante H3N2

En una unidad de salud del IMSS-Bienestar de Tenango del Valle ya no tienen vacunas

Los grupos más vulnerables son los adultos mayores y quienes tienen comorbilidades

Ante la llegada de las bajas temperaturas se recomienda vacunarse contra la influenza, pues los anticuerpos se completan hasta dos semanas después de la inmunización.

